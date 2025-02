María Jesús Montero está a punto de abrir la barra libre de deuda para "pagar los pufos" de Cataluña

María Jesús Montero da un paso más para condonar parte la deuda a Cataluña, tal y como se ha comprometido el Gobierno de Pedro Sánchez con los independentistas.

El Ministerio de Hacienda envió ayer viernes a las CCAA la orden del día en la que figuran los puntos que Montero piensa tratar con los diferentes consejeros de Hacienda regionales en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del próximo 26 de febrero.

De los seis temas establecidos por el departamento de Hacienda para la cita, y a los que ha tenido acceso Libre Mercado, el de mayor relevancia será el último. Se trata de la "aprobación, en su caso, del Acuerdo relativo a los criterios de distribución del importe destinado a la asunción por el Estado de una parte de la deuda de las Comunidades Autónomas de régimen común" reza la orden del día.

Y es que, el Gobierno planea condonar la deuda a todas las CCAA para contentar a los independentistas catalanes. Así, el Ministerio de Hacienda ya está a punto de dar a conocer esta especie de barra libre de deuda.

Se abre la ‘barra libre’

Fue a finales de 2023 cuando el PSOE pactó con ERC asumir el 20% "de la deuda viva en el momento de ejecución de este acuerdo, contraída por Cataluña con la Administración General del Estado en los mecanismos de liquidez estatales" rezaba el texto suscrito por socialistas e independentistas. Según sus cálculos, esta quita a Cataluña le costaría al resto de españoles 15.000 millones de euros.

Aunque fuentes de Hacienda avanzan a LM que la fórmula de la quita no será del 20% a cada región, será en el próximo CPFF cuando dará a conocer la metodología de cálculo para todas las regiones. La incógnita está ahora en si será un porcentaje mayor

Y es que, si Sánchez decidiera condonar el 20% a todas las CCAA, a Cataluña le estaría condonando, por ejemplo, más del doble de deuda que a Madrid. La razón no es otra que la de que Cataluña tiene más del doble de deuda que Madrid pese a tener unas características económicas y poblacionales similares.

¿Y si alguna CCAA lo rechaza?

Así, sea cual sea la fórmula de Montero, lo que está claro es que repartir la deuda de las CCAA entre todos los ciudadanos solo haría que premiar a los que viven en los territorios irresponsables perjudicando a los responsables, como Madrid, que aunque se les perdone una mínima deuda, la factura les acabará saliendo "a pagar" por tener que soportar los números rojos del resto.

Desde Hacienda no esperan que ninguna región rechace la condonación que le ofrezca Sánchez. Sin embargo, aseguran que, si esto sucediera, aseguran que "no se le obligará a ninguna autonomía a aceptarla".

Malestar en Madrid y Andalucía

En la Comunidad de Madrid hay malestar porque Montero no ha incluido la reforma de la financiación autonómica entre los temas a tratar.

"Acabamos de recibir la convocatoria del próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que como era previsible no se abordarán los problemas de financiación de las CCAA, sino las urgencias de los socios independentistas del Gobierno de Pedro Sánchez para que los españoles paguemos los pufos de tantos y tantos años de derroche del secesionismo, y las suyas propias para que de esta forma sus socios le permitan seguir ocupando de forma indigna la Moncloa" señala la consejera de Hacienda, Rocío Albert.

Albert añade que "es una convocatoria al estilo de Montero (que llega tarde, a destiempo, irrespetuosa al dar apenas margen para que las CCAA podamos preparar la reunión, opaca al no definir cuál es la propuesta del Ministerio, y sin aportar ningún tipo de documentación que poder analizar o estudiar), y al dictado del independentismo, que es quien está definiendo e imponiendo sus necesidades al resto". la consejera concluye que "por supuesto, nos opondremos rotundamente a este modo de proceder en el fondo y en las formas.

En la misma línea que Albert ha ido la consejera de Hacienda de Andalucía, Carolina España. "La convocatoria es una nueva tomadura de pelo para todos los andaluces" señala. La consejera asegura que la condonación de la deuda no es una urgencia para Andalucía y que "nuestra comunidad no tiene problemas de deuda. Nuestra urgencia y nuestra prioridad era y sigue siendo la reforma del sistema de financiación" apunta.