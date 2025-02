No es que la vivienda suba, es que cada vez somos más pobres

Comentario inicial en Con Ánimo de Lucro

Les confieso que la evolución de la inflación es uno de esos fenómenos que más llaman mi atención y también les confieso que generalmente entre el público que se acerca a los medios de comunicación generalistas no es un tema que guste demasiado, por lo que, por norma general, intento no ser demasiado pesado con este asunto. Sin embargo, la rapidez con la que nos estamos empobreciendo, es cada día más evidente y merece nuestra atención.

Este lunes hemos conocido precisamente el dato de inflación de la eurozona (La inflación subió al 2,5 % en la eurozona y al 2,8 % en la UE en enero). Un dato al que suelen prestar mucha atención los inversores porque suele tener mucha relación con las decisiones que debe tomar el Banco Central Europeo, la autoridad monetaria regional, sobre los tipos de interés, es decir, sobre el precio del dinero.

Si Javier Milei ha obrado un milagro en Argentina, además de la reducción de gasto, o ganarle la batalla a los sindicatos en la calle, ha sido pasar de un 25% de inflación mensual a un 2,2%: esto básicamente ha significado un frenazo en seco del fuerte empobrecimiento al que estaba siendo sometido el pueblo argentino.

En Europa y particularmente en España estamos en el proceso opuesto. La inflación está disparada y continúa restando poder adquisitivo a nuestro dinero. Hoy, además de analizar la situación que atravesamos en España queremos desafiar un poco a los estándares a los que estamos acostumbrados, y analizar uno de los problemas que tenemos en España, como es el precio de la vivienda, a través de un prisma diferente. Un prisma que de lo que nos habla es precisamente de cómo algo que parece que ha subido muchísimo de valor, en realidad no lo ha hecho, y que el resultado de esa ecuación no es otro que nos hemos empobrecido a un ritmo mucho mayor del que lo ha hecho la inflación. No hemos recuperado poder adquisitivo a medida que el dinero en el bolsillo perdía valor y por lo tanto somos extraordinariamente más pobres.

Sin embargo, pese a que esta realidad es incontestable, como lo es también el triunfo de la estrategia de Javier Milei hace que todavía exista una divergencia en el análisis de la inflación desde el punto de vista ideológico. Para la izquierda en el poder, el problema no es monetario, sino de la avaricia de los empresarios, que con tal de ganar más lo que hacen es disparar los precios. Sin embargo, la teoría económica seria, recuerda que se trata de un fenómeno monetario, según el cual, la expansión de moneda redunda en que, sin que las economías crezcan al mismo ritmo, lo que se consigue es restar valor a cada unidad monetaria, a cada euro en el bolsillo.

Hoy queda claro que no es que la vivienda haya subido mucho, sino que nuestro dinero en realidad vale mucho menos de la mitad. Y ese es el verdadero problema de nuestra economía.