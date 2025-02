Prosus anuncia la compra de Just Eat por 4.100 millones

El brazo inversor de la firma tecnológica sudafricana Naspers, Prosus, "ha llegado a un acuerdo condicional para lanzar una oferta pública por la plataforma de entregas a domicilio Just Eat Takeaway por 4.100 millones de euros por la totalidad de las acciones la empresa de pedidos", según EFE.

Prosus es la división de negocios de internet de Naspers que destaca por tener inversiones en el gigante asiático tecnológico Tencent. También cuenta con inversiones en Trip.com y Delivery Hero.

Objetivos de la compra

Prosus, con sede en Ámsterdam, ha anunciado en un comunicado en su página web "la intención de adquirir la totalidad del capital social emitido de Just Eat Takeaway.com por 20,30 euros por acción". El director ejecutivo de Prosus, Fabricio Bloisi, ha reconocido que está "entusiasmado" con la incorporación de Just Eat Takeaway.com al Grupo Prosus. "Creemos que la combinación de las sólidas capacidades técnicas y de inversión de Prosus con la posición de marca líder de Just Eat Takeaway.com en los principales mercados europeos creará un valor significativo para nuestros clientes, conductores, socios y accionistas", ha señalado Bloisi.

Por otro lado, su homólogo en Just Eat Takeaway.com se ha mostrado optimista porque "Prosus respalda plenamente nuestros planes estratégicos y sus amplios recursos ayudarán a acelerar aún más nuestras inversiones y nuestro crecimiento".

El objetivo de del Grupo Prosus es el de "crear el cuarto grupo de reparto de comida a domicilio más grande del mundo" y Just Eat "brinda una oportunidad única" para ampliar el liderazgo de una plataforma europea de entrega de alimentos. "Just Eat Takeaway.com tiene una profunda conexión con su base de clientes y ha desarrollado algunas de las marcas de comida a domicilio más queridas en Europa", señala el comunicado.

Según EFE, después del anuncio de adquisición de Just East Takeaway, las acciones de Prosus han caído más del 7% en la bolsa de Ámsterdam este lunes.

Naspers ya intentó la compra de Just Eat antes de la pandemia, pero finalmente fue la compañía holandesa Takeaway.com la que acabó adquiriendo la compañía británica, según señalan desde Europa Press. Sin embargo, dentro del ámbito de la alimentación, Naspers controla actualmente más del 25% de la plataforma alemana Deliveryy Hero, dueña de Glovo.