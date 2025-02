¿Realmente ha subido la vivienda? La verdad que Lagarde oculta

Este lunes hemos conocido precisamente el dato de inflación de la eurozona. Un dato al que suelen prestar mucha atención los inversores porque suele tener mucha relación con las decisiones que debe tomar el Banco Central Europeo, la autoridad monetaria regional, sobre los tipos de interés, es decir, sobre el precio del dinero.

En concreto, Eurostat ha publicado hoy que la tasa de inflación de la eurozona repuntó en el mes de enero al 2,5%, principalmente por la subida de la energía. De este modo, los precios registraron el cuarto repunto consecutivo y el mayor aumento desde julio de 2024. Por otra parte, para el conjunto de la UE la inflación aumentó un 2,8% con respecto al año anterior. En nuestro país, sin embargo, este incremento fue del 2,9%.

No podemos olvidar que la responsabilidad de este problema la tienen las autoridades monetarias, que durante una década practicaron una política de dinero fácil, con tipos de interés ultrabajos, y una emisión masiva de dinero. Además, tras el estallido de la crisis inflacionaria defendieron que sería una problema transitorio, por lo que actuaron demasiado tarde. Como consecuencia de todo ello, los europeos han sufrido un aumento de precios en torno al 28% desde principios del año 2014. Del mismo modo, los españoles han visto cómo los precios han aumentado un 25% en este mismo período.

Por su parte, Javier Milei ha obrado un milagro en Argentina. Además de la reducción de gasto, o ganarle la batalla a los sindicatos en la calle, ha sido pasar de un 25% de inflación mensual a un 2,2%: esto básicamente ha significado un frenazo en seco del fuerte empobrecimiento al que estaba siendo sometido el pueblo argentino.

En Europa y particularmente en España estamos en el proceso opuesto. La inflación está disparada y continúa restando poder adquisitivo a nuestro dinero. Hoy, además de analizar la situación que atravesamos en España queremos desafiar un poco a los estándares a los que estamos acostumbrados, y analizar uno de los problemas que tenemos en España, como es el precio de la vivienda, a través de un prisma diferente. Un prisma que de lo que nos habla es precisamente de cómo algo que parece que ha subido muchísimo de valor, en realidad no lo ha hecho, y que el resultado de esa ecuación no es otro que nos hemos empobrecido a un ritmo mucho mayor del que lo ha hecho la inflación. No hemos recuperado poder adquisitivo a medida que el dinero en el bolsillo perdía valor y por lo tanto somos extraordinariamente más pobres.

Sin embargo, pese a que esta realidad es incontestable, como lo es también el triunfo de la estrategia de Javier Milei hace que todavía exista una divergencia en el análisis de la inflación desde el punto de vista ideológico. Para la izquierda en el poder, el problema no es monetario, sino de la avaricia de los empresarios, que con tal de ganar más lo que hacen es disparar los precios. Sin embargo, la teoría económica seria recuerda que se trata de un fenómeno monetario, según el cual la expansión de moneda redunda en que, sin que las economías crezcan al mismo ritmo, lo que se consigue es restar valor a cada unidad monetaria, a cada euro en el bolsillo.