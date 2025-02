Un producto que nunca falta en la cesta de la compra es el papel higiénico. Con el inicio del año, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado un estudio para determinar cuál es el mejor papel higiénico del mercado según sus criterios.

Un estudio realizado por un organismo especializado indica que la calidad del papel higiénico ha experimentado una mejora en los últimos dos años. Además, se ha observado un incremento en la disponibilidad de opciones ecológicas, mientras que las marcas blancas han logrado consolidarse como las más vendidas. Paralelamente, los precios han experimentado un aumento significativo, registrando un alza del 29,8% entre 2021 y 2022.

Según la investigación, los rollos de papel de dos capas ofrecen una mejor relación calidad-precio, ya que suelen ser más largos, contienen mayor cantidad de papel y ofrecen un mayor número de usos. Los rollos de cuatro capas les siguen de cerca en términos de cantidad de papel por unidad. Para realizar una comparación justa de precios, es recomendable analizar productos con el mismo número de capas y un número similar de servicios, ya que el tamaño del servicio varía según la marca y el modelo.

La preferida: Alcampo

El informe también destaca que las marcas blancas no solo son las preferidas por los consumidores, sino que en muchos casos superan en rendimiento a las marcas tradicionales. Como mejor opción, la OCU destaca el papel higiénico Auchan 3 capas Supreme de Alcampo, el cual destaca por su alta calidad, resistencia y buena capacidad de absorción. Sin embargo, aunque no presenta grandes inconvenientes, su precio por cada 100 gramos no es el más asequible, ya que alcanza los 5,98 euros, lo que equivale a aproximadamente 0,50 € por rollo.

Para quienes buscan alternativas más económicas, la OCU sugiere dos opciones con mejor relación calidad-precio: Bosque Verde doble rollo de Mercadona y Esselt papel higiénico compacto 2 capas de Aldi. Ambos productos se comercializan en paquetes de 12 rollos por aproximadamente 5 euros, con un coste medio de 0,30 euros por 100 gramos. Como recomendación general para ahorrar, el organismo sugiere optar por formatos más grandes.