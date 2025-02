Starbucks despedirá a 1.100 empleados

Strabucks, una de las cadenas de cafeterías más grandes del mundo, ha anunciado que prescindirá de los servicios de 1.100 empleados corporativos. Según EFE, se trata del mayor despido en la historia de la compañía desde su fundación en 1971.

Además, han anunciado que "cientos" de puestos que estaban vacantes quedarán eliminados también.

"Regresar a Starbucks"

El presidente y director ejecutivo de Starbucks, Brian Niccol, ha anunciado estos despidos en una carta en la que también incluye la implementación de otros cambios para cumplir con su plan "Back to Starbucks" (Regresar a Starbucks) que busca "posicionar a la empresa para el éxito futuro". Niccol es el cuarto director ejecutivo que tiene la empresa en dos años y desde su llegada en 2019 ha tratado de impulsar un cambio en la compañía para traer de vuelta "el alma del negocio", como declaró en el podcast Masters of Scale.

En cuanto al tema de los despidos, la carta especifica que "no afecta a nuestros equipos en las tiendas" ya que únicamente afectará a los empleados corporativos de soporte— aquellos que no atienden a los clientes en las cafeterías—. Por lo tanto, estos despidos no afectaran a las plantillas que trabajan en los establecimientos ni a los trabajadores de almacenes y distribuidores ya que el objetivo es únicamente "simplificar" la estructura organizativa de la empresa. El comunicado indica que los trabajadores afectados serán informados este martes al mediodía y que todos los cambios relacionados con la estructura y los roles de los socios se informarán al final de la semana.

La empresa se encuentra en medio de una crisis de ventas e imagen, según un artículo elaborado por la revista Forbes. El artículo señala las ventas de Starbucks en 2024 se mantuvieron estables en 36,2 mil millones de dólares, pero las ventas comparables en tiendas globales disminuyeron un 2% por la pérdida de clientela en las tiendas.

Con la publicación de estos datos la directora financiera de la compañía señaló que "nuestros resultados no reflejan la fortaleza de nuestra marca", a lo que añadió: "He visto de lo que Starbucks es capaz cuando nos centramos en lo que hacemos mejor. Tengo confianza en nuestra capacidad para dar un giro a nuestro negocio y espero que volvamos a un crecimiento a largo plazo".

De igual manera, Starbucks ha anunciado también este lunes que eliminará varios productos de su menú a partir del 4 de marzo para centrarse en la elaboración de los artículos más populares. Entre los productos eliminados se encuentran varias bebidas mezcladas con su famoso Frapuccino además del Royal English Breakfast Latte y el White Hot Chocolate.