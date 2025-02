El presidente de Prisa da un portazo al proyecto televisivo de Contreras y Sánchez

Suenan tambores de guerra en el equipo directivo de Prisa, y eso que su situación económica, aunque sigue siendo mala (Mantiene una deuda millonaria desde hace más de 20 años) ha mejorado al bajar el endeudamiento neto bancario de los 700 millones (689,3 millones), su mejor situación desde 2005.

Esto no esconde que mantiene las pérdidas. En 2024 Prisa perdió 11,6 millones de euros, con una caída de ingresos hasta los 880,6 millones de euros, frente a los 929,4 que facturó en 2023, es decir, un 5,25 % menos, especialmente por el descenso de la cifra de negocio en América, según los datos que ha entregado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes.

El negocio de Educación de Prisa sigue aportando más que el de medios a la cifra de negocio. Los ingresos de explotación del grupo fueron de 943,9 millones, un 0,4% menos. De ellos, 444,5 correspondieron a Prisa Media, un 3% más; y 490 a Educación, un 4,8% menos. En cuanto al ebitda fue de 206 millones, un 14% más, 58,3 millones de Prisa Media, 15,5% más; y 144,6 de Educación, un 7,3% más.

Núñez y Contreras, en el disparadero

En este contexto, ha trascendido que el Grupo ha rechazado "por una abrumadora mayoría", según confiesa el propio presidente de Prisa Joseph Oughourlian, en una entrevista en el diario Expansión, el proyecto presentado por el presidente ejecutivo de prisa Media, Carlos Núñez, sobre la oportunidad de optar a una licencia de Televisión Digital Terrestre en España. Pero no se quedó ahí Oughourlian, sino que desvela "la preocupación existente en el consejo por el lanzamiento de una nueva televisión en abierto, tanto desde el punto de vista estratégico en el sentido de qué hace Prisa metiéndose ahora en un proyecto del siglo pasado, como preocupación desde el ángulo financiero, y también desde dentro de la compañía, con gente que se preguntaba por dónde iba ahora esta compañía para gastarse los recursos en una nueva televisión".

Esa TDT era un empeño de Contreras, que ejerce no sólo como director de contenidos de Prisa, sino también como asesor en Moncloa. En círculos privados, según cuenta Rubén Arranz en el Independiente, Oughourlian se refería a esta TDT como "Tele Pedro", ya que el objetivo no era otro que llenar de informativos y tertulias esa programación. Más propaganda, vamos.

En este sentido y preguntado por la "reflexión" que dice estar haciendo sobre la continuidad de algunos directivos, señala que, evidentemente, Carlos Núñez, está entre los directivos sobre los que está "reflexionando", después de tumbar el proyecto estrella de Núñez. Preguntado por si esa misma reflexión se la está plantando sobre el director de Contenidos de Prisa Media, José Miguel Contreras, añade que "soy un accionista muy exigente, a mí me gusta tejer relaciones con los directivos, con los gestores de largo plazo. Al mismo tiempo, si la gente no cumple o no hace el desarrollo previsto, pues tendrán que buscarse otro puesto".

Sin embargo, Oughourlian dice que sigue llevándose muy bien con el Gobierno de Sánchez. Y refuerza este argumento con la siguiente reflexión: "Un grupo de medios siempre tiene que tener una relación fluida con el Gobierno".