Así se premia a la golpista Generalidad: ha disparado su deuda desde el golpe de 2014

Deuda pública de Cataluña en 2013, el año previo al primer golpe del separatismo, el de 2014 con Artur Mas —el que muchos calificaron como ensayo del 1-O—: 58.179 millones de euros. Deuda pública en estos momentos, tras el golpe del 1-O de 2017 y los pactos con Pedro Sánchez de empaquetamiento de la deuda al resto de España: 88.917 millones de euros.

Traducido: tras toda la senda golpista del separatismo, Cataluña ha contado con permiso para empaquetar al resto o contar con el aval del Estado en un volumen adicional de deuda de nada menos que 30.738 millones de euros, con un aumento de sus números rojos de nada menos que un 52,8%. Y no solamente es que no haya pasado nada, sino que, al final, el PSOE les ha diseñado un mecanismo para que trasladen su deuda al resto de comunidades autónomas y, de esa manera, no tengan que pagar, al menos, 17.104 millones de euros.

Permiso para endeudarse sin freno

Traducido: la decisión de los gobiernos separatistas catalanes de destinar dinero a golpes separatistas, de financiar embajadas, de destinar efectivos policiales al control de líderes constitucionalistas, de fabricar una Hacienda propia en contra de la sentencia del Constitucional, de crear estructuras para la independencia, etc. no sólo no ha sido penalizado, sino que se ha convertido en la antesala de un permiso para endeudarse sin freno con el desenlace de que ahora serán todos los españoles los que paguen sus números rojos.

Un informe de la Juan de Mariana elaborado a mitad del pasado año describía la situación económica de Cataluña a la perfección. Un situación lamentable que ha sido premiada por Pedro Sánchez. Aquel informe destacaba "el impacto negativo que ha tenido en la economía catalana la confluencia de una política excesivamente intervencionista con un proceso independentista que ha aumentado la inseguridad jurídica". En opinión de la institución, "el resultado de esta pinza letal ha sido un declive que resulta especialmente acusado al comparar su desempeño con el de Madrid, donde se han venido aplicando políticas económicas de corte liberal y con una clara vocación de ofrecer confianza a inversores, empresarios y familias".

Declive económico de Cataluña

El efecto directo de esta divergencia ha sido un preocupante declive económico de Cataluña, tal y como reflejan los siguientes indicadores analizados por el IJM. Así, el PIB de Madrid ya era en aquel momento 7.500 millones superior al de Cataluña, a pesar de que la población de la primera comunidad es inferior a la de la segunda en un millón de personas. La brecha de PIB per cápita entre Madrid y Cataluña se había multiplicado por seis en tres décadas y ya se situaba en el entorno de los 6.000 euros (38.435 euros en Madrid, 32.550 en Cataluña).

Además, el grado de libertad económica observado en Cataluña era un 25-30% menor que el de Madrid. Los indicadores de competitividad regional de la Comisión Europea asignaban una puntuación 10 veces mayor al marco institucional madrileño que al catalán. El PIB de Madrid había subido un 11% desde 2017, frente al 7,2% observado en Cataluña, que se situaba por debajo del promedio nacional, del 7,8%. Y Madrid había recibido en 2023 el 54,3% de la inversión extranjera que llegó a España, más que triplicando el 16,4% de Cataluña.

Pero, pese a todo ello, la Generalidad catalana ha recibido el apoyo de Sánchez, simplemente, porque necesita a sus separatas para seguir en el poder.