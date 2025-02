Este pasado sábado nos volvieron a deleitar en el programa de LaSexta Xplica con un nuevo debate sobre actualidad política y económica llamado "España, ¿infierno fiscal?" donde trataron la cuestión de si en España se cobran muchos o pocos impuestos. Para dar respuesta a estas cuestiones contaron con tertulianos habituales como Afra Blanco, Gonzalo Bernardos o Julen Bollain, entre otros.

De todas las intervenciones que pudimos ver, la que sin duda se lleva la palma de la intervención con más errores o bulos es la de Julen Bollain, que llegó a decir tres mentiras (o dos mentiras y otra afirmación con trampa) en una de sus intervenciones, a saber: 1) Que hay 143 grandes empresas que pagan tan sólo un 4,85% de Impuesto de Sociedades, 2) que el 80% de la elusión fiscal la cometen las grandes empresas, y 3) que el fraude fiscal asciende a 91.600 millones de euros, según Gestha. Así pues, Julen Bollain se estrena en "Érase una vez un tertuliano progre".

En primer lugar, no es verdad que haya 143 grandes empresas en España que estén tributando en concepto de Impuesto de Sociedades al 4,85%. Bollain saca esto de una trampa repetida ya varias veces por Hacienda que consiste en comparar los beneficios mundiales de estas empresas con lo que pagan en IS en España, en lugar de comparar los beneficios que consiguen en España con lo que pagan de IS en nuestro país. Aquí mismo ya contamos cómo funciona esta triquiñuela de Hacienda.

No obstante, la realidad es que, si en España las grandes empresas estuvieran pagando menos de un 5% sobre sus beneficios, tendríamos que España sería un auténtico "paraíso fiscal" porque sería el Impuesto de Sociedades más bajo de toda la Unión Europea, estando el de Hungría al 9%. Si esto fuera así, lo que estaría ocurriendo en nuestro país es que todas las grandes empresas del mundo se estarían dando de golpes por querer instalarse en España para así no tener que pagar apenas impuestos, y no vemos que esto sea algo que esté ocurriendo, más bien ocurre lo contrario.

Intenta confundir "eludir" con "evadir"

Por otro lado, Bollain argumenta que "el 80% de la elusión fiscal en España la cometen las grandes empresas". Tanto si este dato es cierto como si no lo es, la realidad es que no tiene importancia, pues estamos hablando de "elusión" y no de "evasión" fiscal. Es decir, las grandes empresas no estarían pagando menos de lo que la ley les obliga a pagar, sino exactamente lo que la ley les exige. Lo que quiere decir Bollain, como todos aquellos que utilizan el concepto de "elusión fiscal", es que las grandes empresas (o cualquier ciudadano) se debería dejar expoliar por Hacienda aún más de lo que ya le arrebata la Agencia Tributaria en concepto de impuestos.

Por último, el exdiputado de Podemos afirmó que, según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), el fraude fiscal asciende a 91.600 millones de euros en España. Sin embargo, aunque es cierto que Gestha lleva afirmando desde hace años que el fraude fiscal está cifrado en esos 91.600 millones de euros, la realidad es que está afirmación no está apoyada en ningún documento ni en ningún estudio realizado por este sindicato, de manera que no hay razón para creer dicha afirmación por parte de Gestha.

En definitiva, después de varias semanas donde no traíamos ninguna ocurrencia de los distintos tertulianos progresistas que inundan las cadenas de televisión, esta semana hemos vuelto con más fuerza que nunca con la inolvidable intervención de Julen Bollain en el programa de LaSexta Xplica. Esperamos que esta no sea la última aparición del exdiputado vasco.