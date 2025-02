El jamón ibérico se lanza a conquistar México y Japón tras arrasar en China y Reino Unido

El jamón ibérico ha seducido a los gourmets de China y Reino Unido, dos mercados estratégicos que, en los últimos cinco años, han registrado un crecimiento en valor del 60% y 43,8% respectivamente. A pesar del Brexit y las guerras comerciales con Xi Jinping, los consumidores no renuncian al ibérico sense, ese placer de disfrutar de un plato de buen jamón que ahora se lanza a conquistar los paladares de México y Japón.

Según los datos de la Interprofesional del Cerdo Ibérico (ASICI), las exportaciones de jamón curado están experimentando un sólido crecimiento, con un aumento del 56,5% desde el año 2020 y alcanzando una facturación récord de 722,14 millones de euros al cierre de 2024.

En un contexto condicionado por la reciente inestabilidad comercial y arancelaria, China sigue siendo un mercado estratégico para el jamón ibérico. En 2024, las exportaciones españolas de jamones y paletas curados al gigante asiático superaron los 28 millones de euros, un incremento del 60% en valor durante los últimos cinco años, según datos facilitados por ICEX-ESTACOM.

Por su parte, Reino Unido ha experimentado un crecimiento del 43,8% en las exportaciones de jamón curado en los últimos cinco años, alcanzando los 29,16 millones de euros en ventas en 2024.

Cómo vender jamón en inglés o en chino

Las lonchas finas e irresistibles de color carmesí, su textura suave y flexible, su aroma reconocible y el sabor intenso de este manjar son posiblemente su mejor publicidad. Pero a veces no es suficiente, especialmente en los países donde no están familiarizados con este producto typical spanish. Y si no, que se lo digan a la charcutera que cortó una pata de jamón a machetazos tras asestarle una paliza memorable en un mercado asiático.

Por fin alguien que corta bien el jamón fuera de España. pic.twitter.com/JpjBlXgcmE — 🎙 LA PICAETA - El Podcast - (@la_picaeta) November 3, 2023

Según explica ASICI, la campaña de divulgación ‘Jamones Ibéricos de España. Embajadores de Europa en el Mundo’, desarrollada en el gigante asiático entre 2021 y 2023, ha sido "clave" en la expansión del jamón ibérico en este mercado. "A través de la formación de cientos de cortadores, eventos de showcooking y experiencias inmersivas, ha contribuido a educar a profesionales y consumidores chinos sobre las cualidades únicas de este producto".

Y lo mismo ha sucedido en Reino Unido: "A pesar de los desafíos derivados del Brexit, las campañas ‘Ham Passion Tour’ (2018-2020) y ‘Awaken Your Ibérico Sense’ (2024-2026) están impulsando el posicionamiento del producto, destacando su calidad y tradición", señala ASICI.

"China y Reino Unido representan dos realidades diferentes, pero igualmente fundamentales para el futuro del sector Ibérico. En China, hemos sabido posicionarnos en un mercado muy exigente, que está en constante evolución, donde la educación del consumidor y la formación de los profesionales han sido claves para hace crecer la demanda. En el Reino Unido, hemos afrontado los retos pos-Brexit con determinación, asegurando la presencia del jamón ibérico en la alta gastronomía y en el consumo cotidiano de los británicos", ha explicado Raúl García, presidente de ASICI.

Próximas fronteras: Japón y México

El jamón ibérico atraviesa un gran momento en otros mercados, con una presencia creciente en México y Japón, "prueba también de su extraordinaria versatilidad, capaz de integrarse tanto en la refinada cocina japonesa como en la explosión de sabores de la gastronomía mexicana", destaca ASICI.

El mercado mexicano ha experimentado un aumento del 143,8% en el valor de las exportaciones de jamones y paletas curados a lo largo del último lustro, con un crecimiento interanual del 62,75% en 2024, al superar los 33 millones de euros. Con respecto a Japón, las exportaciones han superado los 22 millones de euros en 2024, lo que supuso un incremento del 11,5% interanual y del 214% en los últimos cinco años, según las cifras facilitadas por ASICI.

"Japón y México son dos mercados con grandes oportunidades para el jamón ibérico, respaldados por tradiciones culinarias de un prestigio mayúsculo a nivel mundial. Este éxito demuestra que, independientemente de la cultura culinaria, el jamón ibérico es un producto versátil que gusta a todo aquel que lo prueba. Nuestro objetivo ahora es que se perciba como una experiencia sensorial completa y que cada vez más consumidores aprendan a reconocer sus cualidades distintivas", ha afirmado Jesús Pérez, director adjunto de ASICI

En cualquier caso, la Unión Europea sigue siendo el principal mercado para el jamón curado español en el mundo, al representar 530,43 millones de euros el pasado 2024, con Francia (141,36 millones de euros) y Alemania (124,17 millones de euros) a la cabeza.