La quita fake de deuda de Sánchez esconde un golpe a la Comunidad Valenciana justo tras las inundaciones

El estudio de FEDEA sobre la falsa condonación de deuda anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez ha desvelado la injusticia del sistema pactado entre los socialistas y el separatismo. Pero, además, ha desvelado que, esa falsa quita de deuda –no hay ninguna condonación porque no se extingue el pago de la deuda sino que se le empaqueta al resto de contribuyentes– no sólo no corrige la infrafinanciación que sufre la Comunidad Valenciana sino que la agrava. Y lo hace justo cuando esa región necesita más ayuda tras haber sufrido las últimas y letales inundaciones.

El estudio de FEDEA destaca muchas cosas de la medida del Gobierno. "La condonación incondicionada de deuda que el Ministerio propone es una pésima idea porque agravará los serios problemas de incentivos que ya sufre el sistema de financiación autonómica de régimen común", afirma. "A la vista de la experiencia previa, cualquier quita no sujeta a condiciones estrictas de ajuste tenderá a confirmar la percepción que ya tienen las CCAA de que pueden gastar sistemáticamente más de lo que ingresan porque al final el Estado las rescatará de una forma u otra sin coste alguno para ellas y constituye, por tanto, una invitación a la indisciplina fiscal", explica.

"Pero es que, además, la justificación de la presente propuesta como compensación a posteriori de los efectos adversos de un shock financiero la convierte en un seguro gratuito contra el riesgo cíclico a la baja que eliminará cualquier tentación que pudieran tener las comunidades de ahorrar algo para los malos tiempos e incrementará también el gasto del Estado", añade FEDEA. "Puestos a incentivar la irresponsabilidad fiscal, la propuesta es difícilmente superable", sentencia.

¿Cómo se hace la quita?

Pero, sobre todo, FEDEA hace un análisis en profundidad de cómo se hace la quita: "Por otra parte, la distribución de las quitas entre comunidades que se pretende establecer es muy cuestionable con criterios tanto de equidad como de eficiencia. La condonación de deuda autonómica podría tener sentido (al menos en ausencia de serios problemas de riesgo moral) si se utilizase para corregir inequidades pasadas, compensando la infrafinanciación acumulada a lo largo del tiempo por determinados territorios", señala.

Y, ahí, el estudio de FEDEA desvela un golpe a la Comunidad Valenciana con respecto a lo que debería ser un plan serio de compensación de infrafinanciaciones acumuladas.

"Desde esta perspectiva, el criterio lógico a la hora de repartir estas ayudas sería la infrafinanciación (relativa a la media por habitante ajustado) que se ha acumulado al menos durante la vigencia del actual modelo de financiación", señalan los expertos de FEDEA. Y lo explican: "El reparto propuesto por el Ministerio tiene en cuenta los dos criterios indicados en el párrafo anterior, pero de una forma peculiar en el caso de la infrafinanciación, puesto que la prima por este concepto no refleja necesariamente la magnitud del problema, esto es la infrafinanciación acumulada que sufre cada comunidad".

"Por otra parte, en el reparto se introducen también otras correcciones que favorecen a las regiones más endeudadas, primando así la irresponsabilidad fiscal, y a las que han usado su capacidad normativa para subir el IRPF, violando la neutralidad exigible al Gobierno central ante el ejercicio por parte de las comunidades autónomas de su autonomía de ingreso", señala.

FEDEA sí ha hecho el ejercicio de simular el impacto de una quita pensada para compensar los problemas de infrafinanciación.

Cataluña recibe más dinero que la Comunidad Valenciana

¿Y cuál es el cambio? Pues más que sensible: "El Cuadro 1 compara la distribución territorial de las ayudas propuesta por el Gobierno con dos alternativas que a mi entender serían más razonables por consideraciones tanto de equidad como de eficiencia. Una de ellas distribuye todos los recursos disponibles en proporción a la población ajustada. La otra, que en mi opinión sería la preferible si nos empeñamos en condonar deuda autonómica, compensa en primer lugar la infrafinanciación acumulada entre 2010 y 2022 y distribuye después los recursos restantes en proporción a la población ajustada".

Y, "como se aprecia claramente, la propuesta del Gobierno favorece especialmente a Cataluña, que recibe un 87% más y perjudica claramente a Valencia, Murcia y Andalucía, que reciben entre un 15 y un 40 por ciento menos que bajo la segunda propuesta alternativa".

En concreto, la Comunidad Valenciana –que intenta recuperarse de las inundaciones– debería recibir en forma de condonación un total de 18.444 millones y con el plan de Sánchez se queda en 11.210. ¿Y Cataluña? Debería recibir 9.139 y recibe gracias a Sánchez 17.104 millones.

Traducido, Cataluña recibe 7.965 millones de más que son un poco más de los 7.234 millones que deja de recibir la Comunidad Valenciana.