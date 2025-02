Rocío Albert: "Los contribuyentes van a a pagar la fiesta independentista"

La consejera de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert López-Ibor, ha explicado en Con Ánimo de Lucro en qué consiste la "condonación" de la deuda a las comunidades planteada por la ministra Montero. Del mismo modo, explicó en declaraciones a esRadio que, después del plantón de las comunidades autónomas del PP en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, espera que éstas mantengan su postura a pesar de las sospechas existentes de que alguna de ellas finalmente solicite la condonación de deuda planteada por el Gobierno.

Un "falso parche"

"La condonación, que no es una condonación, no es la solución que nosotros venimos demandando", señaló Albert López-Ibor que ha tildado de "falso parche" la media de la ministra de Hacienda. "Lo que llevamos pidiendo desde hace más de dos años es un nuevo sistema de financiación autonómica que nos de los recursos suficientes para financiar todo el gasto público que muchas veces genera el propio gobierno central", señaló Rocío Albert.

La consejera de Economía apuntó también a la estrategia que el gobierno de Sánchez está siguiendo para convencer de la utilidad de su medida con una "metáfora" sobre la hipoteca: "¿Cómo no vas a querer que te perdonen la mitad de la hipoteca?", comentó Albert. Si fuera así, todo el mundo estaría de acuerdo, sin embargo, "lo que no te están diciendo es que te perdonan una hipoteca de 100€ que te queda al mes durante de 5 años, pero te están imponiendo una de 500€, porque que te están repartiendo la deuda de todos los que han malgastado, durante 25 años".

De esta manera se castiga al que ha estado ahorrando y, siguiendo con la metáfora, tu eres el vecino "que ha estado toda la vida conteniéndose, no has hecho las reformas que te apetecía, no te has ido de vacaciones porque tenías que pagar la hipoteca religiosamente todos los meses…" y luego llegan otros vecinos que han hecho lo contrario. "A ti te perdonan los 100€, muy bien, pero de paso te llevas toda la hipoteca" de los otros vecinos.

Para evitar que esta "condonación" se lleve a efecto Rocío Albert destacó la importancia de explicar a la opinión pública que la razón por la que se toma esta medida es para "seguir los acuerdos que tenían con el independentismo catalán" y que la deuda la acabará pagando el resto de los españoles. "El ciudadano de a pie es el que va a pagar la fiesta independentista", sentenció la consejera.