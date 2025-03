Hacienda declara secreto el dinero invertido en la empresa española de lanzamiento de cohetes espaciales

El Ministerio de Hacienda, liderado por María Jesús Montero y candidata del PSOE en las próximas elecciones a la Junta de Andalucía, ha decidido no revelar cuánto dinero ha invertido el fondo GERMINA CAPITAL SEPI, FCR en la empresa española de lanzamiento de cohetes PLD Space. Esta decisión se tomó tras una solicitud de información pública presentada por Libre Mercado, en la que se preguntaba por el porcentaje de capital, la cantidad invertida, y detalles sobre el bróker o comisiones si la operación se hizo con derivados. Sin embargo, aclararon que la inversión no se hizo a través de derivados ni involucró a un bróker, así que no hubo comisiones.

PLD Space: un referente en el sector aeroespacial

PLD Space, fundada en 2011 en Elche, se ha convertido en un actor clave en la industria aeroespacial española y europea. La empresa se especializa en el desarrollo de cohetes reutilizables diseñados para lanzar pequeños satélites al espacio, un nicho de mercado en auge debido a la creciente demanda de este tipo de servicios. En octubre de 2023, PLD Space marcó un hito al lanzar con éxito su cohete Miura 1 desde Huelva, convirtiéndose en la primera compañía privada europea en lograrlo.

El siguiente paso de PLD Space es el desarrollo del Miura 5, un cohete más grande y ambicioso que busca consolidar su posición en el mercado internacional. Este proyecto ha fechado que a finales de 2025 despegarán desde la Guayana Francesa y dos años después también desde Omán, país situado al sureste de la península arábiga. Actualmente buscan un tercer país desde donde lanzarán los Miura 5 con el objetivo de llegar hasta las 30 misiones anuales.

Cartera de GERMINA CAPITAL SEPI, FCR

GERMINA CAPITAL SEPI, FCR es un fondo de capital riesgo con un máximo de 25 millones de euros, según datos de SEPIDES GESTIÓN. Este fondo ha invertido hasta la fecha en varias empresas, como VMS Automotive (vehículos eléctricos), Conexo Ventures (tecnología), Satelio IOT Services (telecomunicaciones por satélite), Magallanes Renovables (energía marina), PAYLOAD AEROSPACE (PLD Space, dedicada a lanzamientos espaciales) y Multiverse Computing (computación cuántica). Aunque se sabe en qué empresas ha destinado el dinero, no aclara cuánto recibe cada una.

Inversión estatal en PLD Space

A pesar del secreto sobre GERMINA CAPITAL, una investigación de The Objective muestra que el Estado ha inyectado un total de 72,2 millones de euros en PLD Space mediante participaciones y préstamos de diversas entidades públicas. El CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación), dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, aportó 20,2 millones de euros, adquiriendo un 23% de la compañía. Por su parte, el ICO (Instituto de Crédito Oficial) otorgó un préstamo de 10 millones de euros. Además, la empresa recibió 42 millones de euros en dos adjudicaciones del Perte Aeroespacial. A estas cifras se suman inversiones de otras entidades como Sepides, Enisa, Suma Teruel y el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), aunque no se especifican montos para todas, salvo para el IVF, que proporcionó una ayuda de aproximadamente 186.000 euros.

Además, el dinero del PERTE Aeroespacial incluye una condición: si PLD Space no devuelve el préstamo en unos años, el Estado podría tomar un 20% más, llegando al 43%. Lo que invirtió SEPIDES GESTIÓN, sin embargo, sigue sin divulgarse.

Visitas institucionales a PLD Space

El 11 de marzo de 2023, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue a ver la base de lanzamiento de la empresa en Huelva. Siete meses después, el 11 de octubre de 2023, recibió a los directivos de la empresa en La Moncloa.

Además, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, visitó las instalaciones de la compañía en Elche en dos ocasiones, la primera el 22 de julio de 2024, "La tecnología hecha en España por PLD Space se ha convertido en un referente de la ESA para alcanzar la autonomía estratégica espacial de Europa", declaró Diana Morant durante la visita y el 7 de octubre de 2024 repitió con su predecesor el astronauta Pedro Duque y actual presidente de Hispasat, para conocer de cerca sus avances en el sector espacial.