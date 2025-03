El rey de Marruecos hunde a los ganaderos españoles: pide no celebrar la fiesta del cordero

Marruecos lleva años soportando una sequía que ha obligado a los ganaderos alauitas a tener que sacrificar buena parte de su cabaña ganadera, especialmente de ovino. La ausencia de ganado ha provocado una subida de los precios, especialmente en ocasiones especiales como la fiesta del sacrificio, una de las tradiciones más importantes del Islam y que consiste en matar un cordero para comerlo en familia.

El rey de Marruecos, Mohamed VI, aprobó una serie de subvenciones directas para que nadie se quedase sin cordero. Y ese dinero, ante la ausencia de rebaños en el país alauita, ha ido a parar a los bolsillos de los ganaderos españoles, que durante los últimos dos años han sido los grandes exportadores de corderos vivos a tierras marroquíes.

Sin embargo, este año ya no hay dinero público y Mohamed VI ha pedido a su pueblo que no celebre la fiesta del sacrificio para no perjudicar a los ciudadanos con "ingresos limitados" que no pueden permitírselo. Si no hay cordero para todos, no hay cordero para nadie.

La noticia ha pillado por sorpresa a los ganaderos de ovino españoles y a las empresas exportadoras, que temen un desplome de los precios si los marroquíes no celebran la fiesta del sacrificio. De hecho, unas 48 horas después del anuncio, la lonja de ganados de MercaMurcia registraba una caída del precio del cordero vivo.

Una burbuja fomentada por las subvenciones

"El año pasado, España exportó 1.100.000 corderos (vivos) y 850.0000 se los llevó Marruecos. Estamos hablando del 80% de las exportaciones", explica el responsable de Exportación de la empresa murciana Bovisa, José Hernández. Aunque la mitad de la facturación de esta empresa depende de la fiesta del cordero, Hernández considera que estábamos ante una burbuja del mercado que tarde o temprano iba a reventar.

"Los precios se iban subiendo porque Marruecos seguía pagando. Echó a Libia y Jordania del mercado, que ya no podían comprar. Y, gracias a las subvenciones estatales, Marruecos siguió y siguió comprando. Y en España ahora mismo hay unos precios históricos del cordero, nunca vistos en el campo. Esta situación tenía que llegar. Hemos llegado al límite y Marruecos ya no puede pagar el precio".

El año pasado, por estas mismas fechas, el precio medio de salida de granja rondaba los 4,5 euros/kilo en el cordero de 35 kilos, una cotización que ya se encontraba en niveles "máximos históricos". Este año, explica Hernández, el precio ronda los 4,90 y los 5 euros. "A Marruecos ya no le sale a cuenta comprar cordero en España y, aunque todavía no lo hemos calculado, estimamos que las ventas bajarán entre un 50 y un 70%".

La consecuencia más evidente, a corto y medio plazo, es que el cordero va a bajar de precio en España. Sin embargo, Hernández es optimista: "Esto no es la ruina del sector. Es una situación nueva a la que hay que adaptarse y punto. Se abrirán otras vías y recuperaremos países a los que antes exportábamos."