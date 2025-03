ERC quiere más: exige a Sánchez una subida mayor del salario mínimo interprofesinal en Madrid y Cataluña

Los socios de Pedro Sánchez vuelven a la subasta. Si Yolanda Díaz exhibía hace unos días y con euforia la sexta subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y, con ello, la sexta elevación de los costes de creación de cada puesto de trabajo que pagan las empresas, ahora es ERC el que pone peros a esa medida y pide más: en concreto, para los separatistas, es injusto que en comunidades con un nivel de vida más alto se aplique el mismo SMI que en otras con precios más baratos. Y, claro, no piden bajarlo en las más altas. Como pagan las empresas y no ellos, piden subirlo más, por ejemplo, en Madrid o Cataluña.

Críticas al IRPF sobre el SMI

Desde ERC aprovechan para dejar claro su rechazo del cobro de IRPF a los perceptores del SMI: "La aplicación del IRPF a las personas trabajadoras que perciban el Salario Mínimo Interprofesional restará gran parte del impacto del aumento anunciado. Este será especialmente el caso para los cerca de 500.000 trabajadores y trabajadoras en todo el Estado que no se benefician de deducciones y que tendrán que abonar más de 20 euros adicionales al mes en concepto de IRPF", señalan los separatistas como crítica al gabinete de Pedro Sánchez.

Y acto seguido pasan a exigir más: "El SMI propuesto tampoco cumple con los objetivos fijados en la Carta Social Europea. Según datos de la Agencia Tributaria, el salario medio estimado en el Estado fue de 30.800 euros en 2023. Para cumplir con el 60% del SMI sobre el salario medio fijado por las instituciones europeas, sería necesario aumentarlo hasta los 1.320 euros en 14 pagas. Y a una cantidad superior una vez se publiquen los datos de 2024", señalan desde ERC.

Es más, destacan, "la insuficiencia del SMI propuesto por el Gobierno es especialmente notable en aquellos territorios donde el coste de vida es más alto. Si se cumpliera con el objetivo del 60%, por ejemplo, en el caso de Catalunya, el SMI debería situarse en 1.420 euros anuales. En este sentido, resulta imperioso descentralizar el SMI para adaptarlo a la realidad económica y social de cada territorio garantizando en todo caso que no pueda nunca fijarse un salario mínimo inferior al 60 % del salario medio del conjunto del Estado español", reclama ERC.

"Sin esta herramienta, el SMI pierde gran parte de su potencial como herramienta redistributiva para corregir las desigualdades crecientes y acabar con la precariedad de las personas trabajadoras de nuestros países". Y lo mismo que es aplicable en Cataluña, es aplicable en Madrid, o País Vasco, o Navarra, o Baleares… o todas las que están por encima de la media salarial española.

El impacto en las empresas

Por ello, ERC reclama "impulsar las reformas legislativas necesarias para descentralizar el Salario Mínimo Interprofesional y así adaptarlo a la realidad social y económica de las Comunidades Autónomas, en línea con las resoluciones aprobadas en el Parlamento de Catalunya a favor de un Salario de Referencia Catalán". En todo caso, añaden, "se garantizará que ninguna Comunidad Autónoma pueda fijar como Salario Mínimo una cantidad inferior a la que resulte de calcular el 60 % del salario medio del conjunto del Estado Español".

Lo cierto es que, mientras los partidos discuten nuevas subidas del salario mínimo interprofesional, la preocupación de las empresas sigue en aumento y, en concreto, la de las más pequeñas.

Según un reciente informe de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), la subida del Salario Mínimo Interprofesional a los 1.184 euros brutos en 14 pagas (o 1.381 euros brutos en 12 pagas) ya supone el 61,8% del salario medio neto a jornada completa. De esta manera, según apuntan desde la patronal, se habría superado el umbral del 60% de la remuneración media sugerido por la Carta Social Europea en el que el Gobierno justifica el aumento del SMI. Desde el organismo señalan que este incremento del SMI se ha producido a pesar de que la productividad en España ha caído un 2,7% entre los años 2018 y 2024.

No obstante, y como apuntan desde Cepyme, aunque la productividad no sólo no habría crecido, sino que habría caído en estos seis últimos años, España sería el país donde más habría crecido el SMI con relación a la productividad de los trabajadores españoles. Y, por lo tanto, donde más ha subido esa parte de los costes por crear empleo. Algo que influye de forma decisiva en el hecho de que España sea el país de la UE con más paro.