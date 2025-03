Juan Ramón Rallo y Cayetano Rivera se enzarzan en un debate por los aranceles de Trump

La ofensiva arancelaria que ha emprendido el presidente de EEUU, Donald Trump, contra los países extranjeros está dando lugar a todo tipo de debates inesperados. Una discusión sorprendente ha sido la del economista Juan Ramón Rallo con el torero Cayetano Rivera.

El desencadenante de la disputa fue el anuncio de Donald Trump de imponer aranceles a las importaciones de productos agrícolas foráneos a partir del 2 de abril, una decisión que sin duda perjudica a España.

"A los grandes agricultores de Estados Unidos: prepárense para empezar a producir mucho más producto agrícola para vender DENTRO de Estados Unidos. Los aranceles se aplicarán a los productos externos el 2 de abril. ¡Divertíos!", celebró el presidente estadounidense en un mensaje en su red social, Truth Social.

Tras conocerse el anuncio de Trump, Juan Ramón Rallo se preguntó en la red social X si "¿los patriotas españoles también acompañarán a Trump en esto?". Esta pertinente pregunta no resultó del agrado de Cayetano Rivera, que respondió a Rallo criticando que juzgue a Trump "como si tuviese que mirar por nuestros intereses. No es nuestro "Tío Sam" espetó.

Es una forma de mostrar que el principio de "anteponer el interés nacional" a cualquier otra consideración sólo conduce al conflicto internacional (cuando dos intereses nacionales colisionan) o al vasallaje de uno frente al otro. Por eso hay que promover principios que superen la… — Juan Ramón Rallo (@juanrallo) March 4, 2025

El economista explicó al torero que la imposición de este tipo de trabas comerciales no solo perjudica a los países afectados, sino que "es malo para los consumidores estadounidenses, que van a comprar productos o más caros o peores por culpa de los aranceles". Además, añadió que "si EEUU ha de mirar por sus intereses y nosotros por los nuestros, entonces nuestros intereses pasan por criticar este tipo de políticas de EEUU contrarias a nuestros intereses".

Cayetano siguió censurando la crítica a los aranceles de Trump. "Entiendo la preocupación pero criticar las políticas extranjeras de otro país porque para nosotros no sean beneficiosas, no me parece muy honesto…" añadió.

Rallo sentenció que, al argumento de Cayetano "es una forma de mostrar que el principio de "anteponer el interés nacional" a cualquier otra consideración sólo conduce al conflicto internacional (cuando dos intereses nacionales colisionan) o al vasallaje de uno frente al otro. Por eso hay que promover principios que superen la arbitrariedad de los políticos nacionales para hacer y deshacer según lo que en cada momento les intereses".