"En los últimos 50 años hemos reducido drásticamente la contaminación atmosférica: estamos respirando uno de los aires más limpios que hemos tenido en generaciones". No son las palabras de un negacionista del cambio climático, como dirían los ambientalistas radicales. Es la afirmación empírica pronunciada por Hannah Ritchie, científica de la Universidad de Oxford y autora del libro El mundo no se acaba.

Según ha explicado esta investigadora en una entrevista publicada en EFE, los problemas climáticos son "graves y urgentes", pero no tiene ningún sentido caer en el catastrofismo. De hecho, advierte, los escenarios apocalípticos "producen inacción", la peor posición que se puede tomar, en su opinión. De igual modo, afirma, los discursos que plantean escenarios exagerados "dan alas al negacionismo".

Ritchie tampoco es partidaria del decrecimiento (consumir menos, producir menos). De hecho, defiende que el crecimiento económico "combinado con la innovación tecnológica, apoyo gubernamental e incentivos verdes" puede ser una de las claves para frenar el empeoramiento de las condiciones climáticas. De hecho, el desarrollo económico es, a su juicio, una vía útil para la mejora ambiental de países emergentes como la India, Pakistán o China.

Los datos científicos como brújula

Al contrario de lo que sucede con las malas noticias, que se replican a gran velocidad, "los avances positivos tienden a ser muy graduales y no cuentan con un momento decisivo para obtener el gran titular", explica Ritchie, por lo que es necesario "dar un paso atrás y observar los datos".

"Necesitamos comprender de dónde venimos y cómo hemos llegado a donde estamos ahora, y eso solo lo podemos hacer con números y datos", insiste, para poder cuantificar luego "hacia dónde vamos, cómo llegar hasta allí y qué necesitamos para hacerlo con eficacia", agrega.

Respecto a la necesidad de información fiable, la investigadora también destaca que "nuestra intuición sobre lo que es ecológico y lo que no lo es no suele coincidir con las opciones verdaderamente más eficaces: no todo lo natural es bueno y no todo lo sintético es malo".

En El mundo no se acaba, la investigadora es optimista ante el futuro: "Podemos convertirnos en la primera generación capaz de construir un planeta sostenible. Creo que el mensaje clave del libro es que debemos reconocer que la mayoría estamos en el mismo equipo y queremos acabar, en gran medida, en el mismo sitio".