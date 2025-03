Yolanda Díaz exige ya la renta universal por crianza: 200 euros al mes hasta los 18 años del descendiente

Sumar quiere más gasto público: ahora con una renta universal por crianza. Y la crianza sería larga y costosa: 200 euros al mes por descendiente hasta que cumpla 18 años cada uno de los hijos. Nueva inyección de gasto y de compra de votos con una deuda que ya ha crecido 435.000 millones en la era Sánchez y en puertas del aviso de la necesidad de cumplir con las exigencias a España en materia de gasto militar.

Los comunistas de Yolanda Díaz quieren que su Gobierno promueva ya "las reformas legales y los mecanismos necesarios para el impulso de la prestación universal por crianza, con carácter urgente, para las familias con personas menores de tres años de edad por un importe mensual de 200 euros para cada persona de 0 a 18 años, con el objeto de apoyar a las familias en los gastos asociados a la crianza y revertir la incidencia de la pobreza infantil".

Así, los requisitos serían simples de enumerar: contar en el hogar con "personas menores de tres años de edad". Y, a partir de ahí, el Estado abonaría a la unidad familiar "un importe mensual de 200 euros para cada persona de 0 a 18 años". La petición, por cierto, se ha hecho sin incorporar nada parecido a una memoria económica.

"A pesar de que la tasa de pobreza monetaria y la desigualdad en la distribución de ingresos marcaron en 2024 el nivel más bajo de la última década en España, según los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida el riesgo de pobreza o exclusión social infantil entre los menores de 18 años creció hasta el 34,6%, el dato más alto desde 2014", afirma Sumar.

Lo cierto es que la argumentación del socio estrella de Gobierno de Pedro Sánchez camina entre dos aguas. Y las dos son incompatibles: si España va bien y el mercado laboral, cuál es el motivo para una nueva subsidiación. Y si va mal, cómo explicar que los datos que se dan no lo muestran con su crudeza real.

España, el país de la UE con mayor pobreza infantil

Lo cierto es que España acumula cuatro indicadores letales en estos momentos: es el país de la UE con mayor tasa de paro, el mayor en pobreza infantil, el tercero en pobreza relativa y el quinto en pobreza absoluta. ¿Y eso significa que se necesitan subsidios? No: significa que se necesitan más empresas, más empleo, más competencia salarial y menos impuestos que espanten todo lo citado.

Sumar prosigue con su ‘soplar y sorber a la vez’: "Los hogares más afectados son las familias monomarentales, con un 50,3% en riesgo de pobreza o exclusión social, duplicando casi la tasa de las familias biparentales. Esto refleja una cronificación preocupante de la pobreza infantil, una realidad que se agrava por el creciente coste de la crianza que en 2024 alcanzó una media de 758 euros mensuales por hijo o hija, lo que supone un aumento del 13% respecto a 2022 y del 29% respecto a 2018 (Save the Children, 2024)". Traducido: que hasta Sumar admite que su escudo social no funciona. Y no lo hace después de haber llenado España de subsidios.

"Por estos motivos es imprescindible la introducción de cambios normativos que erradiquen la pobreza infantil. A este respecto, la universalidad de la prestación por crianza es la garantía de un acceso inmediato, generalizado, eficaz en términos de gestión y no estigmatizante para la protección de la igualdad de oportunidades de los niños y niñas en España", aseguran los comunistas. "Esta medida, que promueve un ingreso básico de 200 euros por hija o hijo afectaría a 8 millones de menores siendo el primer paso para desplegar una política democrática de familia", concluye el partido de Yolanda Díaz.