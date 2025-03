El manifiesto feminista por el 8-M contempla "cargarnos el capitalismo" y "repartir la riqueza"

Este sábado se celebra el día internacional de la mujer trabajadora y como viene siendo habitual desde hace años se llevará a cabo una manifestación feminista en algunas de las grandes ciudades de España, como es el caso de Madrid. Una de las organizaciones feministas más importantes que han convocado esta manifestación es la "Comisión 8-M", convocatoria a la que acudirán miembros tanto del PSOE, como Ana Redondo, de Sumar y de Podemos.

Así pues, el Gobierno da su apoyo a una organización que se define como "feminista antirracista, antifascista, transfeminista y anticapitalista", o por lo menos así se desprende del manifiesto que la Comisión 8M ha planteado para la manifestación del 8 de marzo. Dicho manifiesto se puede leer aquí y a continuación vamos a leer algunos de los extractos más llamativos.

"¡A las calles, compañeras, compañeres! Salgamos, feministas antirracistas, antifascistas, transfeministas, con el impulso de nuestra rabia colectiva, de nuestra rabia creadora y sigamos en movimiento hasta que cambiemos todo lo que tiene que cambiar. Contagiemos nuestra rabia organizada, que es una energía inagotable que sostiene, una energía transformadora que renueva, una fuerza que siembra y que no arrasa. Con esta rabia nos unimos al grito global que se alza desde todos los rincones del planeta en defensa de la vida, la libertad, la seguridad, la justicia y la memoria, con estas palabras, que siempre han sido nuestras.", de esta manera es como empieza el manifiesto de la Comisión 8-M.

"No vamos a parar hasta cargarnos el capitalismo"

No es hasta el segundo párrafo de este manifiesto donde hacen la primera mención al capitalismo, esto dicen: "No vamos a parar hasta crear unas instituciones no violentas, dinamitar las fronteras y cargarnos el capitalismo y el patriarcado."

Resulta llamativa e irónica esta parte que acabamos de ver cuando es justamente a través de las instituciones públicas desde donde más se promueve el feminismo, con un Ministerio de Igualdad con cada vez mayor presupuesto y poder. No menos contradictorio es el afán de querer "cargarse el capitalismo" cuando el movimiento feminista tiene (y ha tenido) un gran apoyo por parte de las grandes empresas de todo el mundo.

Si nos vamos al penúltimo párrafo nos encontraremos con una nueva mención al sistema capitalista y al reparto de la riqueza, esto dicen desde la Comisión 8M: "Salimos a las calles a luchar por la justicia social, por el reparto equitativo de la riqueza, por el fin del orden capitalista y de la explotación, por la igualdad radical."

Repartir la riqueza, ¿sin crearla antes?

Aquí ya vemos como van un poco más allá de la simple destrucción del "orden capitalista", buscando a su vez también la lucha por la justicia social y el reparto equitativo de la riqueza. Sería interesante saber cómo esperan desde la Comisión 8-M que haya un reparto de la riqueza o justicia social (tal y como la entienden ellas, claro) sin que previamente se haya producido una creación de riqueza que sólo hemos conocido a través del sistema capitalista.

El único reparto conocido a través de otro tipo de movimientos como el socialista es el de la miseria, ya que los incentivos para crear riqueza desaparecen desde el momento en que uno no puede disfrutar de los beneficios que ha generado, como ocurre en el socialismo, sino que todo está supeditado al colectivo. Ha sido gracias al capitalismo que hay riqueza que repartir, pues previamente se ha creado, ya que con otros sistemas económicos no se han alcanzado nunca tales niveles de progreso económico.

En resumidas cuentas, este delirante manifiesto de la convocatoria de la Comisión 8M, que es apoyada por el Gobierno de Pedro Sánchez, se manifiesta en base a unos argumentos delirantes de principio a fin, con una visión totalmente alterada de la realidad y del mundo, y bajo unos presupuestos que cada vez consiguen ahuyentar a más y más personas.