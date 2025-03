Las actividades más delirantes en las cárceles españolas de mujeres para el 8-M

¿Os habéis preguntado alguna vez cómo es un 8 de Marzo dentro de las cárceles españolas para mujeres? Probablemente no, pero gracias a una resolución de Transparencia a la que ha tenido acceso Libre Mercado en donde Instituciones Penitenciarias detalla en 47 páginas todas las actividades que se celebraron con motivo del Día Internacional de la Mujer en cada una de las prisiones españolas el año pasado.

Lo que viene a continuación es un desfile de iniciativas tan estrafalarias que harían sonrojar a un guionista de comedia barata. Este reportaje destripa las ocurrencias dignas de un guión de Luis García Berlanga o José Luís Cuerda pasados de rosca. Abróchense los cinturones y guarden unos cuantos minutos de su preciado tiempo, que el feminismo carcelario promete un viaje inolvidable.

Juegos

Empecemos por los juegos, en Puerto I (Cádiz) se sacaron de la manga un "Parchís feminista". Imagino que en lugar de fichas de siempre, son todas de color violeta, las presas se confundirían sin saber a quién pertenecía cada pieza, pero eso no era relevante porque en un mundo igualitario, lo importante es participar. También cabe la posibilidad de que el juego mantuviera los colores originales y cuando una ficha roja o amarilla se comía una azul o verde (PP y VOX), las reclusas contaban 30 casillas en lugar de 20, por aquello de la discriminación positiva.

El Centro Penitenciario de Daroca (Zaragoza) no se quedó atrás y sacó el "Juego de la Oca por la Igualdad", donde supongo que cuando caías en la casilla "patriarcado", retrocedías tres números pierdiendo dos turnos, también esta prisión tuvo su "Quién es Quién" de mujeres deportistas. Las pobres lo pasarían mal porque era imposible distinguir a las hermanas Williams. El Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante elevó la apuesta con un "Rosco de Pasapalabra sobre igualdad", en el que si llegabas a la M, te preguntan por la acción en la que un hombre explica algo una mujer (La respuesta es ‘mansplaining’).

La cárcel de Ceuta se puso moderna con un concurso de memes titulado "Necesitas más 8M", me apuesto lo que sea a que si una interna hizo memes de Charos aplaudiendo las contradicciones de Sánchez, no ganó. Lugo-Monterroso prefirió algo más clásico: un certamen de postales, porque las tarjetas ilustradas siempre han forjado estructuras machistas. Cuenca montó un mural-puzzle de una mujer africana, que suena profundo hasta que te das cuenta de que es solo un rompecabezas gigante.

Y en Sevilla, escuchar y completar la letra de "No controles" de Olé Olé, un canto a la libertad que no sé a qué mente privilegiada le pareció buena idea que era idónea para un 8-M en la cárcel.

Talleres

Si los juegos eran raros, los talleres eran el éxtasis del absurdo. En A Lama (Pontevedra), la serigrafía de haikus en camisetas, que más que poesía japonesa, en una cárcel, sería tortura china. Arrecife (Lanzarote) inventó las "cartografías del cuerpo", que podría ser desde un mapa anatómico hasta una sesión de garabatos introspectivos.

Valladolid se puso mística con un taller de automasaje para "equilibrar dolores y emociones", como si masajearte el cuello derribase techos de cristal. Puerto I apostó por cerámica con "azulejos igualitarios", que imaginamos llenos de eslóganes en relieve para decorar las duchas y tener un sitio donde agarrarse en caso de resbalón. El Dueso (Cantabria) dio un taller de lenguaje inclusivo, en donde ponían de ejemplos a Irene Montero diciendo "portavoza". Mallorca y Cáceres II coincidieron en talleres de pancartas, aunque los segundos le pusieron el apellido "feministas" para no dejar dudas.

Alcalá de Henares se fue al extremo con "Viaje al centro de tu pelvis", una sesión que mezcla ginecología y autoayuda. Albacete tiró la casa por la ventana con un taller de "Historia del erotismo femenino", que promete más picante del que seguro tuvo. Y León pintó bancos con "Siéntate en igualdad", un eslogan que invita a descansar más que a revolucionar.

Deportes

El apartado deportivo es un festival de esfuerzos físicos con moraleja dudosa. Daroca, otra vez, lideró con "Kilómetros por la Igualdad", una carrera que suena a caminata metafórica sin salir del patio donde el trofeo por participar eran bolígrafos morados. Deberíamos felicitar a su alcaide por aprobar la idea de regalar objetos punzantes a unas presas, total, ¿Qué podría salir mal? Ávila delegó en Cáritas una yincana deportiva. Córdoba trajo una exhibición de freestyle.

Teixeiro (La Coruña) se lució con saltos en bici y combates de kickboxing. Alcalá de Henares organizó un cross penitenciario llamado "Correr te hace libre", una ironía cruel que no viene a cuento considerando las rejas. El mismo CIS montó partidos de pickleball contra Madrid I, un deporte de palas que combina tenis, pádel, badminton y ping pong. No hay nada mejor para reivindicar la igualdad ante la ley que practicar un deporte desconocido.

Cine

El séptimo arte también tuvo su hueco, con proyecciones que van de lo predecible a lo desconcertante. Córdoba proyectó con "Carmen y Lola", que narra la historia de dos gitanas lesbianas en un entorno gitano conservador y tienen que elegir entre su amor o su familia y cultura. A Lama proyectó "Las maestras de la República", un clásico para sentirse progresista. Alicante Cumplimiento eligió "La fuente de las mujeres", con debate incluido.

Las Palmas II apostó por "Mujercitas", una elección tan conservadora que si se hubiera realizado bajo una administración gobernada por Vox, habría dado para un editorial de Àngels Barceló y horas de tertulias en La Sexta. Y Jaén cerró con "Guerra Contra las Mujeres", hacer creer que las internas están encarceladas dentro por un conflicto armado no parece la mejor estrategia para que se arrepientan de sus delitos.

Debates

Las sesiones de diálogo no decepcionan en su dosis de extravagancia. Puerto I debatió la letra de la canción "zorra". Mallorca dedicó una jornada a "El enfado de los hombres", que me trae a la cabeza el gag de Los Simpsons "Cháchara vespertina". Y Zaragoza cerró con "Mujeres que ya no quieren ser princesas".

Teatro

El teatro aporta su granito de arena al disparate. Alcalá de Guadaira (Sevilla) presentó una obra de la compañía "Mujereando". Valladolid ofreció un teatro forum titulado "Se Acabó", un nombre que invita a aplaudir por hartazgo. Albolote (Granada) se fue por el "Teatro Clown", porque los payasos son la metáfora perfecta de este 8-M penitenciario. Herrera de la Mancha (Ciudad Real) trajo un cuentacuentos con Flor Canales. Y Almería dejó al capellán escenificar algo, no se sabe el qué, ya que no se especifica.

Música

La banda sonora del 8-M carcelario no se queda corta. Alcalá de Guadaira trajo al grupo de canciones de temática feminista "Granero". Valladolid presentó "Héctor & Caballero y las Sonrisas", un conjunto que tras visitar su Instagram parece más bien una torutra. Algeciras ofreció una "chirigota altruista". Huelva dejó que los internos hicieran rap. Y lo que no podía faltar en todo 8-M, Madrid I y VI apostaron por batucadas, un elemento absolutamente imprescindible en toda mani progre.

Bailes

Los bailes son la guinda festiva de este pastel. Algeciras organizó un "baile de concienciación", una contradicción en términos que suena a coreografía con moraleja. Y Topas (Salamanca) inventó el "Fitflamc", una fusión de fitness y flamenco.

¿Cuánto ha costado?

No se lo van a creer pero este gobierno, que nos roba cada día más dinero fruto de nuestro trabajo para despilfarrar en auténticas tonterías o en crear redes clientelares, fue austero, la mayoría de actividades contó con recursos propios y con personal voluntario. La suma total desembolsada por Instituciones Penitenciarias en todos los eventos que hay en las 47 páginas del documento fue tan solo de 4.750,45 euros. Y viendo lo barato que salió al menos fue una buena inversión para echarnos unas risas a los lectores de esta columna de opinión.

Como conclusión final ante todo este listado de actividades surrealistas, entiendo que las presas tienen mucho tiempo libre, se aburren y hay que entretenerlas pero semejante turra a quienes están en las cárceles debería ser claramente inconstitucional por la ilegalidad de las torturas.