TDND: "Vemos oportunidades en las empresas industriales, de las que huelen a aceite y grasa"

Parece sencillo que un fondo de inversión cumpla 10 años. Se da por hecho que es un tipo de producto que estará ahí para siempre. Pero no es cierto. Un porcentaje muy elevado de los fondos de inversión no llega a los 5-7 años. Entre otras cosas porque no es sencillo mantener en el largo plazo las rentabilidades que esperan sus clientes.

Pues buen, Magallanes Value Investors alcanza la decena de antigüedad en este 2025. Y con motivo de este aniversario, esta semana visita Tu Dinero Nunca Duerme, Iván Martín, su socio fundador y director de Inversiones: "Estamos hablando de unos 30.000 clientes-coinversores. Nos reconforta mucho y nos asombra. Hay mucha tipología de inversores en esos 30.000; pero nosotros sabemos que hay muchos que son muy conservadores en la inversión, aunque suene contradictorio con la renta variable. Tienen un horizonte a largo plazo. Tenemos desde inversores minoristas que al principio entraban con una inversión mínima de 100 euros, que conviven con grandes instituciones, endowments de universidades, planes de pensiones o fondos soberanos: y comparten el mismo producto, gestión..."

Le preguntamos por qué inversión les ha dado más satisfacción, que no tiene que ser la que más rentabilidad ha generado: "La más significativa ha sido la inversión en banca europea, porque fue a contracorriente del momento que estábamos viviendo, incluso contraria a inversores afines a nosotros: los que se miran la cosas a profundidad. Aquello fue una barrera emocional con la que luchar. Y ahora te viene la satisfacción de haber estado acertado. En este sentido, el ratio de 6 de 10 [aciertos sobre el total de empresas en las que uno invierte] vale porque te quedas corto: en banca hemos multiplicado por 2, por 3 y algunos bancos por 4".

Es muy curioso que Martín elija justo esta opción. Entre otras cosas porque fue muy comentada en su momento. ¿Un value entrando en el sector financiero? Y justo cuando nadie los quería. Así nos explica cómo se decidieron: "Nadie sabe cuál es el valor de un banco, como nadie sabe el valor de una compañía. Es la eterna lucha entre el antes (basado en expectativas e hipótesis) y el después. Lo que está de tu mano es, más allá de múltiplos, saber leer el contexto y el ciclo por el que se está pasando".

Hablamos de largo plazo, pero todo el mundo está mirando ahora mismo al corto. ¿Qué está ocurriendo en los mercados ahora mismo? ¿Cómo ven desde Magallanes las perspectivas del value y, en general, de la renta variable?: "Momentos como los de ahora son de altísima volatilidad. La semana pasada veía el Índice de Incertidumbre. Su base es 100 y se remonta a los años 80. Está en máximos de los últimos 45 años, en 300 puntos. La otra vez que estuvo en esos niveles fue en 2020, con el Covid. Los momentos de más incertidumbre o volatilidad son incómodos; hay mucha información y no es agradable. Pero eso una cara de la moneda; le das la vuelta y eso provoca que muchos buenos negocios sean oportunidades a medio y largo plazo. ¿Dónde? Depende del grado de intensidad de esa volatilidad que se traduce en caídas. Cuando todo correlaciona (cuando todo cae) la oportunidad está en entrar en Bolsa casi no importa en qué selección de valores. Pero en la medida que todo este ruido haga que las acciones caigan, habrá que estar pendiente de qué acciones comprar y qué acciones todavía apenas han corregido. Pero valores que no han hecho nada y que están siendo penalizadas por el contexto, pues sí puede haber oportunidades".

¿Dónde ve ahora mismo Martín más valor?: "Empresas de corte industrial, de las que huelen a aceite y grasa. No hablo de empresas decimonónicas, porque sí son tecnológicas y requieren de alto nivel de precisión".