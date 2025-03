El programa delirante del Sindicato de Estudiantes que "combate el capitalismo"

El Sindicato de Estudiantes "es una organización estudiantil de izquierdas, revolucionaria y anticapitalista que defiende la educación pública, gratuita, democrática y laica, lo que nos ha convertido en la organización estudiantil más representativa a nivel estatal". De esta forma se define un sindicato de estudiantes de marcada tendencia comunista y anticapitalista que estos días se ha vuelto viral en redes sociales por el siguiente vídeo.

A quien hemos podido escuchar en este vídeo es Coral Latorre, secretaria general de dicho sindicato, donde reivindica el uso del hiyab y carga contra la religión católica con ferocidad. Aunque hemos dicho que se trata de una asociación de estudiantes, Latorre nació en el año 1995 y este año cumplirá 30 años, con lo que este sindicato mantiene su tradición de tener líderes que hace ya años que debieron acabar sus estudios.

Coral Latorre

Coral Latorre a su vez es militante del partido "Izquierda Revolucionaria", que se autodefinen como "comunistas revolucionarios". Con lo cual, ya vemos que tanto su líder como el propio sindicato de estudiantes se definen como comunistas, llevando a cabo actos que conmemoran el centenario de Lenin, por ejemplo.

Un programa delirante

Este sindicato llama mucho la atención porque parece dedicarse casi a cualquier cosa menos a poner el foco en la educación, y eso lo podemos ver claramente cuando acudimos a su programa, donde tan sólo uno de sus cinco puntos tiene que ver con la educación, tal y como vamos a ver a continuación:

Por una educación 100% pública, laica, de calidad, democrática y gratuita desde Infantil hasta la Universidad. ¡Ni un euro público a la patronal de la enseñanza privada ni a la Iglesia! Incorporación de la escuela concertada a la red pública. Por la bajada de las ratios hasta un máximo de 15 estudiantes por aula y la contratación de todos los profesores, profesoras y personal necesario. Por el derecho a la salud mental. Necesitamos miles de psicólogos y psiquiatras más en la sanidad pública y la Atención Primaria, pero también en cada colegio, instituto y facultad. La salud mental no puede seguir siendo un privilegio de clase ni un negocio. ¡Que se nacionalicen la sanidad privada y las farmacéuticas para poner todos sus ingentes recursos y beneficios al servicio de las necesidades sociales! Por un feminismo combativo y anticapitalista. Basta ya de violencia machista, justicia patriarcal y opresión al colectivo LGTBI. Queremos unas aulas libres de estas lacras, libres de racismo y fascismo, con castigo ejemplar para los responsables del maltrato físico y psicológico, las violaciones y asesinatos de mujeres. Por una asignatura de educación sexual, inclusiva y en libertad, evaluable y obligatoria en todas las etapas del sistema educativo, para educar en la igualdad, el respeto y la diversidad. Por un presente y futuro sin precariedad. Nos negamos a seguir siendo las grandes víctimas de las crisis económicas y la lógica del sistema capitalista. Queremos derechos laborales, prácticas remuneradas, contratos y sueldos dignos, acceso a una vivienda y a unos servicios públicos gratuitos y de calidad. Contra el fascismo y el capitalismo. La extrema derecha es una amenaza muy seria para la gran mayoría de la población. Pero no podremos pararles los pies apelando a "cordones sanitarios" en el Parlamento o confiando en una justicia al servicio de los poderosos. El fascismo no se discute, se combate con la movilización masiva en las calles y la defensa de un programa revolucionario. ¡Levantemos la resistencia antifascista!

Como se puede ver, este sindicato de estudiantes no oculta su anticapitalismo y parece estar más preocupado por todo aquello que no tiene que ver con la educación, como si España no fuera uno de los países de la OCDE con peores resultados en el Informe PISA, que con lo que tiene que ver con ella.

En resumen, este "sindicato" (es una asociación ya que en España sólo se pueden sindicar los trabajadores) no es más que un grupo de estudiantes de ideología comunista que luchan contra "enemigos" como el fascismo y el capitalismo, que en sus mentes son aliados y que planean la destrucción de todo lo público e instaurar el terror en España.