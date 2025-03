La crisis agrícola deja en evidencia la falta de producción europea de fertilizantes

Las principales organizaciones agrarias siguen alzando la voz contra los nuevos aranceles propuestos por la UE. Si hace algunas semanas, desde ASAJA advertían que estas medidas podrían provocar un incremento adicional en los costes de producción, e instando a Bruselas a reconsiderar estas políticas, esta semana ha llegado el turno de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra, que ha expresado su preocupación por las políticas comerciales europeas. A través de un comunicado oficial, la UAGN denuncia que las normativas internas de la UE imponen una carga aún mayor al sector que los aranceles externos, afectando negativamente la competitividad de los productores europeos.

"Realizar estudios está bien, pero lo que debe hacer la administración es buscar otros mercados, presupuestar para promoción, desregular muchas actuaciones... gestionar y solucionar. Ponerse manos a la obra", afirman desde el sindicato agrario. "Un ejemplo clarísimo de esto: para cultivar hay un mineral clave, la potasa; y hay una mina entre Navarra y Aragón de donde se extrae, que en estos momentos está paralizada por una cuestión burocrática. Eso no puede ser, necesitamos potasa para producir, tenemos que seguir importando y no podemos acceder a ella por pura burocracia", añaden.

Las restricciones impuestas a la importación de fertilizantes desde Rusia y Bielorrusia han puesto en evidencia la vulnerabilidad del sector agroalimentario europeo. La UE, que depende en más de un 50% de las importaciones de potasa de estos dos países, se enfrenta a una creciente incertidumbre en el abastecimiento. Como consecuencia, la producción de alimentos podría verse afectada, con el correspondiente impacto en el precio final para los consumidores. La implementación de aranceles a ciertos fertilizantes nitrogenados y fosfatados importados desde Moscú y Minsk busca reducir la dependencia exterior en un contexto en el que también cabe destacar la necesidad de impulsar fuentes de suministro internas como Mina Muga, cuyo potencial productivo podría cubrir hasta un tercio del déficit europeo de potasa.

El Consejo Europeo de Agricultura ha reiterado la importancia de garantizar la seguridad alimentaria en tiempos de crisis, y la fertilización eficiente desempeña un papel clave en este objetivo. La optimización en el uso de fertilizantes permite incrementar la producción sin necesidad de expandir la superficie agrícola, lo que contribuye a preservar los ecosistemas y reducir la deforestación. Además, la denominada ‘fertilización inteligente’ contribuye a mejorar la eficiencia en el uso de los nutrientes con un impacto positivo en la sostenibilidad del sector.

Potasa

El muriato de potasa (MOP) es un fertilizante esencial en cultivos clave como el trigo, el maíz y la soja. A raíz de la guerra de Ucrania, ha quedado patente que Europa es dependiente de Rusia y Bielorrusia para su abastecimiento evidenciando la urgente necesidad de buscar fuentes propias para garantizar una estabilidad en el sector agrario. Aunque la Comisión Europea ha intentado mitigar la crisis con ayudas directas y estrategias de compensación, la incertidumbre sigue marcando el futuro del sector agrícola.

Esta situación ha llevado a muchos países a replantear su estrategia de suministro. Mientras Bruselas endurece su postura con aranceles, Moscú ha aprovechado su ventaja competitiva derivada de los bajos costes energéticos para reforzar su posición en el mercado global, incrementando sus exportaciones en más de un 50% en los últimos tres años. Esta dinámica ha generado una situación de dependencia estructural que amenaza la autonomía agrícola de Europa. Además, Estados Unidos, uno de los mayores productores de fertilizantes, ha anunciado la imposición de aranceles del 25% a productos de la UE, lo que podría tener un impacto significativo en la disponibilidad y el coste de estos insumos en el mercado europeo.

China

Mientras Europa busca soluciones, China ha fortalecido su papel como actor estratégico en la industria de los fertilizantes. Conscientes del valor geopolítico de estos insumos, inversores del gigante asiático han incrementado su presencia en proyectos clave como el de Mina Muga que, después de 12 años de investigaciones y trabajos de campo, ha encontrado en el mercado asiático el músculo financiero necesario para asegurar su futuro.

Sin embargo, esta financiación corre un serio peligro de no ejecutarse si antes del 31 de marzo no se resuelve el bloqueo administrativo que ha motivado la paralización temporal del principal proyecto minero de España. Una incertidumbre, que podría derivar en la retirada de los inversores, con el correspondiente golpe para la autonomía agrícola europea. Frente a este panorama, la reactivación de Mina Muga permitiría no solo asegurar el abastecimiento al sector agroalimentario, sino también estabilizar los precios en un contexto de creciente inflación.

Bruselas se enfrenta ahora al reto de equilibrar su necesidad de seguridad alimentaria con la urgencia de reducir su dependencia de mercados externos. Y la apuesta por la fertilización inteligente y el desarrollo de proyectos estratégicos como Mina Muga podrían marcar la diferencia en la sostenibilidad del sector agrícola europeo en los próximos años.