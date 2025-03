Los dueños de los parques de bolas responden a Mónica García: "Los padres no vienen aquí a emborracharse"

Este pasado miércoles ya contamos en Libre Mercado como desde el Ministerio de Sanidad de Mónica García se ha aprobado un Proyecto de Ley que busca prohibir, entre otras cuestiones, la venta de alcohol en "centros deportivos, de ocio o espacios dedicados a espectáculos públicos cuando haya sesiones que se hayan concebido específicamente para personas menores de edad", implicando con ello a locales de ocio infantil como parques de bolas.

Así pues, esta nueva ley impedirá que aquellos padres o adultos que quieran tomarse una cerveza mientras sus hijos están jugando en un parque de bolas, a partir de la aprobación de esta ley no puedan hacerlo. Esta medida está enmarcada en un plan para prevenir el consumo de bebidas alcohólicas y sus efectos en menores de edad, aunque el hecho de aplicar esta prohibición a parques de bolas no ha sentado demasiado bien en el sector.

Desde Libre Mercado nos hemos puesto en contacto con algunos negocios de parques de bolas que han tenido a bien contarnos sus opiniones sobre esta prohibición, y esto es lo que han querido compartir con nosotros.

La dueña de un parque de bolas en Sevilla nos contó que no le ve ningún tipo de sentido a esta medida porque "al final lo que aquí hay son niños, no adolescentes, y los niños están pendientes de jugar y no de qué se toman los padres", afirmando que esta prohibición les supone una disminución de las ventas ya que los adultos suelen alternar entre alguna cerveza, aunque principalmente se toman cafés y bebidas refrescantes.

Los padres no vienen aquí a emborracharse

Otros establecimientos de parques de bolas también nos han contado sus opiniones en la misma línea, ya que el público objetivo de estos lugares de ocio infantil son niños y no adolescentes, de manera que no se resuelve nada con esta prohibición y lo único que puede hacer es perjudicar a este tipo de negocios. "Los padres no vienen aquí a emborracharse", nos contaba otra propietaria, que veía lógico que se prohibiera el consumo de otro tipo de sustancias pero que no entendía los ataques de este Proyecto de Ley a su negocio.

Por último, un empleado de otro parque de bolas nos expresaba que esto es "prohibir por prohibir y que lo único que se conseguirá es que lo prohibido parezca más atractivo de lo que es", haciendo de esta forma que llame aún más la atención de los jóvenes españoles. Si en algo coinciden todos es que esto repercutirá de forma negativa en sus negocios y que no cambiará aquello que la ley quiere cambiar, y es que los adolescentes dejen de beber antes de cumplir los 18 años.

Esta ley no deja de ser otra prueba más del afán liberticida de este Gobierno de Pedro Sánchez, que ha encontrado en la prohibición su herramienta favorita para tratar de modificar comportamientos de la sociedad que no les gustan. Sin embargo, si el gobierno cree que va a poder impedir que los jóvenes beban alcohol antes de cumplir los 18 años se equivoca completamente, y más aún si las medidas que quiere llevar a cabo son estas.