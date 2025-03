Finfluencers y desinformación: Banco Santander participa en la orientación financiera de los jóvenes

Las redes sociales se han convertido en una de las principales influencias para los jóvenes en un ambiente donde abunda la desinformación y los falsos titulares. La aparición de los conocidos "influencers financieros" o ‘Finfluencers’ ha hecho que muchos usuarios se identifiquen con ellos y quieran seguir sus pasos, sobre todo de aquellos que auguran grandes éxitos económicos con poco esfuerzo. Y, por desgracia, hay quienes les siguen sin cerciorarse de si están haciendo lo correcto o no, tomando malas decisiones financieras.

En este marco, se revela fundamental que los jóvenes desarrollen conocimientos sólidos y habilidades suficientes para que sepan detectar las posibles amenazas y construyan una opinión crítica ante estas fuentes de desinformación.

Bajo el lema ‘Darle ese like no te renta. Cuida tu dinero’, la Global Money Week, impulsada por la OCDE en más de 170 países, tiene como objetivo este año concienciar a los niños y jóvenes, no solo de que administren su dinero de una forma responsable, sino también de que aprendan a tomar decisiones inteligentes y detecten la desinformación a tiempo. Una meta a la que se suma Banco Santander con una agenda repleta de actividades que ya han comenzado y se extenderán hasta el próximo 23 de marzo.

‘Finfluencers, ¿Maestros del dinero o vendedores de humo?’

Además de los más de 90 talleres de educación financiera que se impartirán a través del programa Finanzas para Mortales en colegios, institutos, ONG y otros centros, unos de los puntos fuertes de la semana será el webinar en directo ‘Finfluencers: ¿Maestros del Dinero o Vendedores de Humo?’

Y es que es muy importante sensibilizar a los más jóvenes sobre la importancia de la educación financiera desde una edad temprana y fomentar hábitos financieros saludables que les den las herramientas para no dejarse engañar y tener la capacidad de tomar decisiones informadas sobre sus finanzas. Más en países como en España donde, según el informe PISA, el nivel de educación financiera de los adolescentes está desde hace años por debajo del promedio de la OCDE.

Cada día surgen más ‘Finfluencers’ en las redes sociales, es decir, personas que generan y comparten contenidos con consejos financieros, de ahorro o análisis de inversiones. Y según un estudio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el 58% de los inversores jóvenes sigue consejos de ‘Finfluencers’ sin verificar la información.

El webinar que impartirá Banco Santander el miércoles, en directo, dará las claves sobre cómo trabajan los influencers financieros, abordará los posibles riesgos y enseñará a todos los que se animen a seguirlo, a diferenciar a los ‘Finfluencers’ transparentes de los no transparentes y ofrecerá consejos fundamentales para tomar las mejores decisiones antes de hacer ‘click’.

La agenda de actividades se completa con otras actividades como el ‘Reto FxM: Prevención del fraude’, disponible hasta el 30 de marzo y cuyo ganador podrá llevarse unos Airpods, o un taller presencial en la propia sede del Banco de Madrid sobre criptomonedas.

Banco Santander y su compromiso con la educación financiera

La participación de la entidad en la Global Money Week se engloba dentro del compromiso que mantiene Banco Santander con la educación financiera en todos los países en los que opera.

En España, el Banco cerró 2024 con 1.660 talleres de educación financiera impartidos por sus voluntarios para distintos colectivos financieramente vulnerables, como niños y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad intelectual, emprendedores sociales y otros colectivos en riesgo de exclusión social.

Lo que hay que saber sobre los ‘Finfluencers’

¿Quiénes son?

Personas que comparten consejos y análisis financieros en redes sociales.

Perfiles de finfluencers:

Educan → Explican conceptos financieros.

→ Explican conceptos financieros. Venden productos → Promocionan servicios o inversiones.

→ Promocionan servicios o inversiones. Analizan → Comentan sobre mercados y tendencias.

→ Comentan sobre mercados y tendencias. Traders → Comparten estrategias de inversión.

→ Comparten estrategias de inversión. Experiencia personal → Relatan su propio camino financiero.

Tipos de finfluencers:

-Transparente → Comparte información clara y fundamentada.

-No transparente → Puede ocultar riesgos o conflictos de interés.

Antes de confiar, pregúntate:

¿Promete dinero fácil?

¿Cita fuentes confiables?

¿Explica los riesgos?

¿Oculta sus beneficios o comisiones?

Consejo final: Investiga antes de seguir consejos financieros en redes. ¡Tu dinero importa!