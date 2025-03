Javier Santacruz: "Hacienda sólo funciona con presunción de culpabilidad"

Hacienda bordea los límites de las sentencias que han sentado jurisprudencia para seguir amenazando y atenazando los derechos de los contribuyentes y poder así elevar sus cotas de recaudación, sea ésta justa o no. Esto lo consigue mediante el acoso a distintos tipos o perfiles de contribuyentes en función de sus usos y costumbres de pago de impuestos. Curiosamente, en la mayoría de las ocasiones, esta higiene fiscal suele venir asesorada por expertos fiscales que tratan de evitar cualquier problema con la Agencia Tributaria.

Pues bien, Hacienda ha anunciado qué tipo de contribuyente es el que pondrá en su diana este año. Como hemos publicado en Libre Mercado, éstos serán los contribuyentes cuyo nivel de vida no se corresponda con sus ingresos declarados. Esta es una situación muy llamativa, entre otras cosas porque está claro que lo que va a hacer la Hacienda pública es investigar los hábitos de gasto de cada contribuyente para inferir si se trata de alguien que vive acorde con los ingresos declarados o no.

Esto deja negro sobre blanco dos problemas de la Hacienda española: por un lado, su papel como Gran Hermano, ya que vigila hasta el último de nuestros hábitos de vida en el momento en el que más dicen las autoridades querer proteger la intimidad de los ciudadanos; y por otro, su estricto criterio respecto a lo que podemos consumir o dejar de consumir de acuerdo con nuestro nivel de vida.

Así las cosas, el economista Javier Santacruz ha comentado en Con Ánimo de Lucro cómo la Agencia Tributaria está aumentando la presión fiscal de una manera silenciosa. Asimismo, ha destacado que "Hacienda sólo funciona con presunción de culpabilidad", enfatizando también que el incremento de los requerimientos de información supone un control exhaustivo sobre los contribuyentes.

Una arbitrariedad que amenaza con una nueva oleada de terror fiscal para todo tipo de contribuyentes. ¿Que usted tiene una nómina cercana al SMI, pero ahorra para hacerse viajes a Maldivas todos los años? Pues quizá el Gobierno estime que no se trata del viaje que usted debería hacerse. ¿Que su nómina no da para tener un coche de alta gama, pero gracias a la generosidad de algún familiar y algún ahorro ha accedido a uno de estas características? También puede ser susceptible de ser investigado. Sin embargo, para el hermano del presidente del Gobierno no hay persecución.