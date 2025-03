La especialización y la conexión con el mercado laboral, claves en la elección de un posgrado

Las Escuelas de Negocios más prestigiosas deben su reconocimiento al éxito profesional de sus egresados. Para lograrlo, las instituciones que ofrecen programas de posgrado trabajan constantemente en la actualización de sus contenidos, metodologías y claustro docente, asegurando que la formación impartida responda a las exigencias del mercado laboral.

En este contexto, muchas Escuelas de Negocios integran a profesionales y empresas en el diseño, implantación y docencia de sus programas académicos. De esta manera, garantizan que los objetivos y contenidos de sus cursos y másteres se mantengan alineados con la realidad empresarial y las necesidades del sector.

Un claro ejemplo de este modelo es el IEB, donde todo su profesorado está compuesto por expertos en activo en sus respectivas áreas. Así, no es raro encontrar en sus aulas, ya sean físicas o virtuales profesionales de entidades financieras como BBVA, Santander, Caixa, Sabadell, BDO, etc., abogados de los despachos más prestigiosos, consultores de las Big Four y especialistas de grandes multinacionales en sectores como el jurídico, industrial y financiero. Estos docentes no solo transmiten conocimientos teóricos, sino que trasladan a los alumnos las habilidades y competencias más demandadas en el entorno profesional actual.

Aprender con casos reales: una ventaja competitiva

Los alumnos se enfrentan en las aulas a casos reales, lo que potencia el desarrollo de las capacidades más demandadas y mejora significativamente su empleabilidad. De hecho, incluso antes de finalizar sus estudios, la gran mayoría de los alumnos de posgrado del IEB ya están trabajando en el área que desean, como se confirma desde nuestro Departamento Orientación Profesional.

Este vínculo con el entorno empresarial no solo facilita la inserción laboral, sino que fomenta una relación duradera entre los egresados y la escuela. Muchos antiguos alumnos se mantienen conectados a través de la red de alumni e incluso impulsan acuerdos para la contratación de nuevos talentos. Es el caso de Pedro Garrido, Executive Director de BBVA en Banca de Inversión, quien, tras haber cursado el Máster en Corporate Finance y Banca de Inversión en IEB, actualmente dirige el Máster Online de Finanzas Corporativas y forma parte del claustro de profesores.

Adaptarse a un mercado en constante evolución

En un mundo marcado por la digitalización y la transformación tecnológica, surgen nuevas profesiones y exigencias en el mercado laboral. Por ello, formarse con profesionales en activo es clave para garantizar una especialización alineada con la realidad empresarial,

"La mayoría de los alumnos que realizan un máster en IEB lo hacen con el objetivo de encontrar un empleo o mejorar su situación laboral, ya sea promocionando dentro de su empresa o explorando nuevas oportunidades en el mercado", lo cual en los últimos años sucede en el 100% de los casos. Este éxito ha generado que IEB sea reconocido como mejor escuela de negocios 2024 por Rankia y que sus programas aparezcan en la prestigiosa lista Forbes de Mejores Escuelas de Negocios 2024, según apunta Ignacio Muñoz, Jefe de Admisiones en IEB.

En este sentido, el mercado ha evolucionado hacia la búsqueda de perfiles especializados. Si bien antes se demandaban profesionales con formación generalista, hoy se requieren expertos con conocimientos y habilidades específicas.

Así, en el ámbito financiero, por ejemplo, han surgido especializaciones como Banca de Inversión, Auditoría y Riesgos Financieros, Bolsa y Mercados Financieros, Finanzas Internacionales, Real Estate o Activos Digitales y Blockchain. Al mismo tiempo, programas como los MBA especializados en Finanzas siguen siendo una opción sólida para quienes buscan una formación más amplia, pero con un enfoque práctico.

Más allá del contenido, la adaptación también pasa por la forma en la que se imparte la formación. Instituciones como el IEB han apostado por modelos híbridos, combinando la enseñanza presencial con programas online que permiten acceder a una educación de calidad sin limitaciones geográficas. "Seguimos creciendo en la oferta de formación presencial, pero también en formación online, facilitando así el acceso a aquellos profesionales que, por falta de tiempo o ubicación, no pueden asistir a clases en nuestro nuevo campus de Aravaca", explica Joaquín Danvila, Jefe de Formación Online en IEB.

IEB Campus Aravaca (Madrid)

En definitiva, la educación de posgrado ha evolucionado hacia una formación especializada, flexible y enfocada en las necesidades del mercado laboral. Apostar por un máster no solo debe ser una cuestión de prestigio académico, sino una decisión estratégica basada en la empleabilidad y el desarrollo profesional.