TDND: "El inversor tiene que ser consciente de que las reglas del juego han cambiado"

Dicen que somos lo que vivimos mucho más de lo que leemos o lo que aprendemos en los libros de teoría. Y eso vale para nuestras experiencias en general, pero también para lo que ocurre en los mercados.

Si esto es así, los inversores que ahora mismo pueblan los mercados financieros van a tener que reinventarse. Sí, es cierto que muchos de ellos pasaron por la gran crisis subprime de 2007-08 y salieron escaldados. Pero hace ya más de quince años de aquello y probablemente a la mayoría ya se les ha olvidado. Porque la última década y media ha sido muy especial: tipos muy bajos, mercados de renta variable que vivían en un optimismo sin fin, planes de negocio que se sustentaban en expectativas de crecimiento a muy largo plazo... Todo valía.

Ahora ya no. Con las subidas de tipos y la tensión geopolítica, parece que los inversores han decidido dar un paso atrás y mirar con cierta perspectiva. ¿Ha llegado la hora del value? ¿Ha pasado de moda el growth? De todo esto se habla mucho ahora mismo en los mercados financieros. Y para ayudarnos a analizarlo, esta semana nos acompaña, en Tu Dinero Nunca Duerme, Carlos González Ramos, del equipo de Relación con Inversores de Cobas AM: "No sabemos lo que pueden hacer los mercados a corto plazo. Pero desde el año pasado ya veníamos advirtiendo que en el mercado americano había compañías muy sobrevaloradas. Estas correcciones suelen generar oportunidades. Las compañías value lo han hecho peor que las de crecimiento en los últimos 4-5 años; aunque ha habido algunas con estas características que sí han permitido invertir y ganar dinero. Dicho lo cual, seguimos viendo que algunas oportunidades que teníamos en cartera y que mantenemos, pueden tener un resultado muy positivo en los próximos años. Los resultados que están presentando las compañías en los últimos meses nos dan bastante garantías de que lo están haciendo bien".

En su caso, lo que perciben es que el optimismo no está sólo en sus despachos. Entre los clientes también parece que están cambiando las tornas: "Estamos viendo entradas netas. Hay inversores que están aprovechando estas caídas".

Todo esto tiene dos causas: por una parte, una valoración atractiva. Pero, por el otro, apetito inversor por compañías más sólidas y por modelos de negocio más predecibles: "En los entornos en los que nos movemos ahora, que no son los de tipos de interés cero. En Europa estamos en el 2,5-3% y en EEUU en el 4-5%... Con esta situación, las compañías de crecimiento se han tenido que endeudarse más y tiene perspectivas de beneficio en el futuro a largo plazo. Ahí ganan peso las compañías que tienen un free cashflow más recurrente, más seguro y más cercano en el tiempo".

Y una última advertencia, especialmente dirigida a los ahorradores que se han sumado de forma no del todo consciente a la gestión pasiva, especialmente en lo que tiene que ver con los índices norteamericanos: "El inversor indexado tiene que ser consciente de que el entorno de los últimos años no va a repetirse. Hay informes que están diciendo que la Bolsa americana, si miramos los índices, puede estar en el 3-4% para la próxima década. Es importante que el inversor sea consciente de que las reglas del juego han cambiado respecto a lo que era habitual en los últimos 10-20 años".