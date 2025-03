El ICO oculta el estado de los 11 créditos que recibió la empresa ligada al padre de Sánchez

El Instituto de Crédito Oficial (ICO), dependiente de Carlos Cuerpo, ministro de Economía, comercio y empresa, ha rechazado en tres ocasiones distintas facilitar información sobre once préstamos concedidos a Industrias Plásticas Playbol SL, una compañía vinculada al padre del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Estos créditos, que suman un total de 701.741 euros, han sido objeto de solicitudes amparadas en la Ley de Transparencia, pero el organismo ha mantenido su negativa, esgrimiendo razones legales y operativas.

El 80% de esta cantidad proviene de ayudas diseñadas para paliar los efectos económicos de la pandemia de COVID-19, lo que ha intensificado el interés público en este asunto. A continuación, se detallan las respuestas del ICO y el contexto que rodea a esta empresa, cuya evolución financiera ha generado controversia.

Confidencialidad impide revelar detalles

En la primera petición, se solicitaron los expedientes íntegros de las once garantías otorgadas a la empresa Industrias Plásticas Playbol SL con CIF B87564811. El ICO declinó proporcionar esta documentación, argumentando que, como entidad de crédito, está sujeta a la Ley 10/2014, que impone un deber de reserva sobre la información bancaria. Según el organismo, divulgar datos relacionados con saldos, transacciones u operaciones de sus clientes violaría este principio de confidencialidad, considerado una infracción grave. Además, destacó que los contratos de financiación son gestionados por entidades financieras privadas, no por el ICO directamente, lo que refuerza su postura de no disponer de la información solicitada para su divulgación.

Segunda petición rechazada

Poco tiempo después, se presentó una nueva consulta ajustada, en la que se pedían los mismos expedientes, pero con la condición de omitir cualquier dato que contravenga las normativas de protección de datos. A pesar de este esfuerzo por cumplir con las restricciones legales, el ICO desestimó la solicitud, calificándola de repetitiva. Basándose en el artículo 18.1.e) de la Ley de Transparencia, el organismo señaló que no procedía atender una demanda que reiteraba un requerimiento previo ya resuelto. Esta respuesta cerró nuevamente la posibilidad de acceder a información, incluso en una versión censurada que respetara las leyes vigentes.

La falta de datos frustra la tercera consulta

En un tercer intento, se preguntó por el porcentaje de devolución de cada uno de los once préstamos y el monto total aún pendiente. El ICO volvió a declinar, justificando que no posee esa información, ya que las operaciones son administradas exclusivamente por las entidades financieras que las concedieron. El organismo explicó que su rol se limita a gestionar las líneas de avales COVID-19 por cuenta del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, sin intervenir en los detalles contractuales ni en el seguimiento de los pagos. Asimismo, subrayó que tanto el ICO como las entidades involucradas están obligadas a mantener la confidencialidad de estos datos, conforme a la legislación financiera.

Avales COVID

El Confidencial reveló hace un año el impacto financiero de los avales del ICO otorgados durante la pandemia de COVID-19, destacando un coste de 700 millones de euros para el Estado español debido a un aumento en la morosidad. En 2023, tras el fin del periodo de carencia extraordinario, la tasa de morosidad de estos avales se duplicó, pasando del 4,1% al 8,2% en junio, datos del Banco de España. Esto ha resultado en créditos problemáticos por un valor total de 3.538 millones de euros, con el ICO cubriendo pérdidas para mitigar el impacto de los impagos. Aunque la banca ha pagado cerca de 2.000 millones de euros en comisiones al ICO, lo que genera un saldo neto positivo, el foco está en el costo inmediato para el Estado y las primeras señales de morosidad empresarial tras los grandes impagos registrados el año pasado.

Playbol multiplica por cuatro sus ganancias desde la llegada de Sánchez al poder

Según una investigación de OKDiario, la empresa Playbol, asociada al padre de Pedro Sánchez, ha experimentado un crecimiento económico notable desde que su hijo asumió la presidencia en 2018. El medio asegura que los beneficios de la compañía se han cuadruplicado en este período, un dato que ha levantado sospechas sobre la influencia política en su éxito financiero.

Investigación sobre contratos COVID vinculados a Sánchez queda sin avances

La Fiscalía Anticorrupción archivó en julio de 2022 una indagación sobre presuntas anomalías en la adjudicación de contratos durante la pandemia que podrían haber favorecido al entorno del presidente. La investigación, que buscaba esclarecer si hubo favoritismo en la gestión de fondos COVID-19, fue cerrada por falta de evidencia sólida.

Retiros millonarios del padre de Sánchez desde Playbol

Libertad Digital informó que, desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, su padre ha extraído 2,5 millones de euros de Playbol. Este movimiento financiero, realizado en los últimos años, ha sido interpretado por algunos como una señal de enriquecimiento ligado al cargo de su hijo. Aunque no se han presentado pruebas de ilegalidad, la magnitud de estas transacciones ha contribuido a las críticas sobre la transparencia y el manejo de los intereses familiares en el ámbito político.

Subvención adicional de 12.000 euros para digitalización en 2024

Además de los créditos recibidos, la empresa obtuvo el año pasado una ayuda de 12.000 euros del Ministerio de Transformación Digital, a través de Red.es, destinada a la modernización tecnológica de negocios. Este apoyo, enmarcado en programas para la digitalización de pymes, se suma a los fondos ya percibidos, lo que ha generado críticas por la acumulación de beneficios públicos en una compañía ligada al entorno familiar del presidente.