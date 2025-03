Los accionistas respaldan la gestión y la estrategia de crecimiento de Enagás basada en el hidrógeno

La Junta General de Accionistas de Enagás, celebrada hoy en Madrid de forma presencial y telemática, ha respaldado masivamente las decisiones adoptadas para sanear la compañía y prepararla para una nueva etapa de crecimiento basada en las infraestructuras de hidrógeno, y ha aprobado por amplia mayoría todos los puntos del Orden del Día.

El Consejero Delegado de la compañía, Arturo Gonzalo, ha calificado 2024 como "un año de inflexión", en el que "hemos tenido que adoptar decisiones complejas, pero necesarias, que han reforzado nuestro proyecto estratégico".

Arturo Gonzalo ha destacado tres hitos del ejercicio: la adaptación de la estructura de capital, con una política de dividendo sostenible de un euro por acción, alineada a las de sus comparables y acorde al plan inversor; el laudo favorable del CIADI a Enagás en el arbitraje sobre la inversión en el Gasoducto Sur Peruano (GSP), que facilita la repatriación del dividendo de la participada Transportadora de Gas del Perú (TGP); y la venta de la participación en la estadounidense Tallgrass Energy, que ha permitido reducir la deuda de Enagás en 1.000 millones de euros.

Estas actuaciones han permitido mejorar el perfil de riesgo de la compañía, reflejado en una mejora de la calificación de S&P y Fitch a BBB+ con perspectiva estable, y de Moody’s a Baa1.

El Presidente de Enagás, Antonio Llardén, ha señalado durante la Junta que, en el actual contexto geopolítico y, tras la guerra de Ucrania, "la soberanía energética pasó a ser y sigue siendo una gran prioridad para Europa", y ha añadido que "Enagás está teniendo y va a tener un rol decisivo en el nuevo modelo energético en España y en Europa".

En este ámbito, el Consejero Delegado de Enagás ha añadido que "estamos en una posición muy sólida para abordar con éxito el futuro", impulsado por el plan inversor y de crecimiento de la compañía en torno al hidrógeno renovable —recogido en la Actualización Estratégica presentada en febrero—, que marca "una hoja de ruta clara para seguir creando valor para nuestros accionistas".

Un sólido balance para un nuevo ciclo inversor

Arturo Gonzalo ha precisado que la compañía va a invertir 3.125 millones de euros en infraestructuras de hidrógeno, como parte de un plan inversor de 4.035 millones de euros hasta 2030. Los primeros ejes de la Red Troncal Española de Hidrógeno, que sumarán 2.600 kilómetros de trazado, supondrán una inversión neta de 2.645 millones de euros, y el corredor H2med, de 481 millones de euros.

Estas inversiones en proyectos de hidrógeno posibilitarán un crecimiento anual compuesto del EBITDA del 9,5% en el periodo 2026-2030. En este periodo, la compañía prácticamente va a duplicar sus activos regulados hasta los casi 5.000 millones de euros y, en 2030, los activos regulados de hidrógeno superarán a los de gas natural.

Rápido cumplimiento del Plan Estratégico

El Consejero Delegado de Enagás ha destacado "la elevada ejecución del Plan Estratégico que presentamos en julio de 2022", alcanzando hitos fundamentales en los tres ejes del Plan: contribución a la descarbonización y seguridad energética de España y Europa, control de costes operativos y financieros, y desarrollo del hidrógeno renovable.

En el primer eje, Enagás está contribuyendo de forma diferencial gracias a que cuenta con una de las infraestructuras más robustas del mundo, que permite una alta flexibilidad y seguridad de suministro en España y posicionan al país como hub energético en la UE. Estas infraestructuras han generado un ahorro de unos 10.000 millones de euros entre 2022 y 2024 —periodo marcado por conflictos internacionales como la Guerra de Ucrania— en la factura energética nacional, por el diferencial de precios con Europa.

En este contexto, Llardén ha destacado que "España tiene un Sistema Gasista de referencia en Europa y en el mundo, con unas infraestructuras de gas que van a seguir siendo decisivas para la transición energética", y ha anticipado que "los picos de demanda eléctrica van a ser cada vez mayores, entre otros factores, por la creciente generación renovable intermitente y el aumento de la potencia instalada de centros de datos".

En cuanto al segundo eje del Plan Estratégico y gracias al Plan de Eficiencia de Enagás, los costes operativos solo aumentaron un 1% entre 2022 y 2024, en un contexto de alta inflación.

El calendario del hidrógeno avanza de forma imparable

En el tercer eje del Plan Estratégico, el calendario del hidrógeno "está avanzando de forma imparable en Europa como vector imprescindible de la hoja de ruta de la UE", ha explicado Arturo Gonzalo.

La compañía está trabajando en el desarrollo de la futura Red Troncal Española de Hidrógeno y del corredor H2med. La Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA) adjudicó en enero el 100% de los fondos solicitados por Enagás al mecanismo Connecting Europe Facility para la fase de estudios e ingeniería de estos proyectos.

La futura red —incluyendo un almacenamiento asociado—, ha recibido 40,2 millones de euros, y el corredor H2med, que engloba las interconexiones con Francia (BarMar) y con Portugal (CelZa), ha obtenido 35,5 millones de euros. El conjunto de los proyectos relacionados con H2med ha recibido casi el 40% del total de la financiación aprobada por CINEA para proyectos de infraestructuras de hidrógeno en toda Europa.

La próxima semana, Enagás iniciará el Plan de Participación Pública de la Red Española de Hidrógeno, el mayor de estas características que se ha desarrollado en el país. El Plan, que se desarrollará en 2025 y 2026, abarca 13 comunidades autónomas y más de 500 municipios.

En el ámbito técnico, Enagás ha realizado la ingeniería conceptual del proyecto y ya ha adjudicado la ingeniería básica de las estaciones de compresión y de los hidroductos. Además, ha realizado una preselección de proveedores de tuberías y de compresores, y ha reforzado el equipo de ingeniería que llevará a cabo los trabajos.

En abril de 2024 la compañía puso en marcha el Observatorio Tecnológico del Hidrógeno, un catalizador para el intercambio de conocimiento técnico a lo largo de toda la cadena de valor del hidrógeno, que impulsará avances tecnológicos para acelerar el despliegue de este vector energético. El Observatorio cuenta ya cuenta con cerca de 50 socios de primer nivel.

La Junta General de Accionistas de Enagás | Fuente: Enagás

Enagás presentó en noviembre cuatro nuevos tramos de la Red Troncal a la segunda convocatoria de los Proyectos de interés Común (PCI) europeo. Su desarrollo, que contempla 1.480 kilómetros adicionales de trazado y está previsto a partir de 2030, permitirá que todas las comunidades autónomas peninsulares estén conectadas a la red de hidrógeno.

Otro vector de crecimiento de Enagás en torno a la descarbonización es Scale Green Energy, filial centrada en la gestión de infraestructuras CO 2 , bunkering y small scale de GNL y BioGNL, hidrógeno verde para movilidad y amoniaco renovable.

Un Sistema Gasista robusto para la Transición Energética

En 2024, el Sistema Gasista español ha seguido contribuyendo de manera diferencial a la seguridad de suministro de España y Europa, con una disponibilidad y garantía de suministro del 100%, y ha demostrado una enorme resiliencia incluso ante fenómenos climatológicos extremos como la DANA del pasado octubre.

La demanda industrial creció en España un 4,2% en 2024, lo que muestra la evolución positiva de la industria y la economía. En lo que llevamos de año, la demanda total transportada ha aumentado un 1,4% respecto al mismo periodo del año anterior.

Desde el inicio de 2025, las exportaciones de gas natural a través de las interconexiones internacionales han aumentado un 42%.

Liderazgo en ESG

Como resultado de su Estrategia Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo, la compañía está incluida en los principales índices de sostenibilidad.

Enagás forma parte del Dow Jones Sustainability Index por decimoséptimo año consecutivo y es la segunda compañía con el máximo nivel de desempeño del sector Gas Utilities. También ha sido reconocida como la primera empresa de España y la segunda del mundo del ranking de compañías líderes en igualdad de género de Equileap y ha vuelto a obtener la mayor puntuación (A+) como Empresa Familiarmente Responsable (efr), en el que lleva 15 años incluida. Además, Enagás ha recibido por quinto año la máxima calificación (A List) en el ranking CDP Cambio Climático como una de las empresas más avanzadas del mundo en sostenibilidad y gestión ambiental.

En su contribución a la lucha contra el cambio climático, Enagás ha reducido en 2024 un 22,5% las emisiones de CO 2 y avanza en su compromiso de ser Net Zero en 2040. Además, ha adquirido el compromiso de ser Net Zero en 2050 para las actividades que implican a toda su cadena de valor. También ha superado en 2024 todos los objetivos anuales de su Estrategia de Acción Social 2023-2030.

La compañía cuenta con un Plan de Transformación Digital que aplica a todos los ámbitos de la compañía y que tiene elementos destacados como un Plan de Ciberseguridad para la resiliencia y continuidad del negocio y el uso de la Inteligencia Artificial ética y auditable como elemento transformador.

El Consejero Delegado, Arturo Gonzalo, ha destacado que "las personas son los actores principales de esta transformación y están en el centro de nuestra estrategia desde todas las perspectivas".

En 2025, la compañía ha vuelto a ofrecer a sus profesionales la opción de recibir una parte de su remuneración en acciones y más del 50% son ya también accionistas, lo que muestra la alta implicación de los empleados en el nuevo proyecto estratégico.

En el ámbito del Gobierno Corporativo, Enagás cuenta con un Consejo de Administración con mayoría de independientes (73%) y compuesto en un 40% de consejeras desde 2022. También hay un 40% de mujeres en el Comité Ejecutivo de la compañía y en puestos directivos y predirectivos.

La compañía ha obtenido, por segundo año consecutivo, la mejor calificación en el Índice de Buen Gobierno Corporativo de Aenor, que reconoce las mejores prácticas y estándares en materia de gobierno corporativo, cumplimiento y sostenibilidad.

Acuerdos de la Junta General de Accionistas

La Junta General de Accionistas de Enagás ha aprobado, por amplia mayoría, todos los puntos del Orden del Día, incluyendo un dividendo total por acción de un euro con cargo al ejercicio 2024 —el pago de 0,60 euros por acción pendiente se efectuará el 3 de julio de 2025—, las Cuentas Anuales y la gestión del Consejo de Administración de Enagás, correspondiente al mismo ejercicio.

La Junta General de Accionistas, que mantiene el número de miembros del Consejo de Administración de Enagás en 15 —cumpliendo así con la recomendación del Código de Buen Gobierno de la CNMV—, ha reelegido a María Teresa Arcos como Consejera Independiente, y ha aprobado el nombramiento de Elena Massot como nueva consejera independiente de Enagás en sustitución de la consejera Natalia Fabra, quien ha manifestado su voluntad, por razones profesionales, de no volver a ser reelegida, y que hoy finaliza su mandato como miembro del Consejo de Administración. El Presidente y el Consejero Delegado de la compañía han agradecido a Natalia Fabra su contribución, diálogo enriquecedor y aporte de valor durante estos años.

Otro de los puntos del día aprobados es el nombramiento de Deloitte como Auditor de Cuentas de Enagás para los ejercicios 2026, 2027 y 2028.

En sus intervenciones, tanto el Presidente como el Consejero Delegado de Enagás han expresado su agradecimiento a los accionistas por su "confianza a largo plazo", a los profesionales de Enagás por su "compromiso y magnífico trabajo", y a los representantes de los trabajadores por el "diálogo constante y siempre productivo".

Aenor ha certificado la Junta General de Accionistas de Enagás, por sexto año consecutivo, como evento sostenible.