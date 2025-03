Sumar propone un arancel del 100% a Tesla

Desde la formación que dirige Yolanda Díaz, Sumar, propusieron ayer jueves, en el Congreso de los Diputados, la aplicación de un arancel del 100% a los vehículos de la empresa estadounidense Tesla, propiedad de Elon Musk, que además es socio gubernamental del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Así lo ha propuesto su portavoz Tesh Sidi, quién ha formulado lo siguiente en el Congreso de los Diputados:

"En vista de la creciente preocupación por la competencia desleal en el sector automovilístico europeo, y dado el anuncio por parte del gobierno estadounidense de la aplicación de aranceles del 25% a la importación automovilística, de medicamentos y otros productos, se observa la necesidad de realizar políticas de fiscalidad en el comercio internacional quirúrgicas, seleccionando muy bien los objetivos de las mismas y sin perjudicar al conjunto de la industria automovilística, que sufre las políticas errantes del actual gobierno de Estados Unidos, así como por el impacto que la importación de vehículos Tesla tiene en la industria nacional y comunitaria.

Por consiguiente, se formulan las siguientes preguntas:

¿Tiene previsto el Gobierno impulsar la aplicación europea de un arancel del 100% a la importación de vehículos Tesla?"

Como podemos ver, el partido de la ministra de Trabajo propone este arancel del 100% a la empresa de coches eléctricos de Elon Musk, después de haber criticado hace menos de dos meses la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles a países como México o Canadá. No deja de llamar también la atención que un partido que se caracteriza por ser ecologista y estar siempre hablando de lo necesario que es luchar contra el "cambio climático", proponga un arancel del 100% a una empresa que produce y vende vehículos eléctricos.

Resulta obvio que esta medida que quiere impulsar la formación rosa viene a raíz de que Elon Musk no sólo sea alguien que forma parte del Gobierno de Donald Trump, sino que también está participando en la llamada "batalla cultural" y al que podemos ver dando su opinión sobre lo que sucede en la política alemana, inglesa, etc., no coincidiendo con los gustos de partidos como Sumar, que lo ven como una amenaza para la democracia, siendo justamente el polémico gesto de Elon Musk de hace unos meses el motivo (o excusa) que alegaron Sumar y Yolanda Díaz para abandonar la red social X.

Por otro lado, Tesla no estaría sufriendo los aranceles de Donald Trump al fabricar la gran mayoría de los vehículos que vende en Estados Unidos en el propio país americano, gracias a sus fábricas de California y de Texas, de manera que no se ve apenas afectado por estos aranceles de la Administración Trump, de la cual forma parte Elon Musk.