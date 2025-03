El próximo 2 de abril arranca la Campaña de la Renta 2024-2025 con la apertura del plazo para presentar la declaración por internet. Los contribuyentes tendrán desde esa fecha, y hasta el 30 de junio de 2025, para rendir cuentas al fisco.

Como es habitual, los ciudadanos se encontrarán este año también con varias sorpresas desagradables a la hora de rendir cuentas con la Agencia Tributaria. Una de ellas es la subida del IRPF a numerosos caseros, como ya publicamos en Libre Mercado. Pero no será la única.

Y es que, la AEAT incluirá este año por primera vez en la declaración de la renta las ventas de artículos de particulares en plataformas digitales, como Wallapop o Vinted. El Gobierno ha establecido la obligación a estas compañías de informar a Hacienda sobre la actividad de sus usuarios y los ingresos obtenidos. Después de analizar toda la información, algunas de las operaciones llevadas a cabo por los usuarios aparecerán en sus borradores de la renta este año, tal y como avanza el asesor fiscal de Taxdown, Aitor Fernández, en declaraciones a Libre Mercado.

En concreto, aquellas personas que hubieran vendido más de 30 productos o hubieran recibido más de 2.000 euros (ya ven que no es ninguna fortuna) por estas operaciones durante el año quedarán marcadas por Hacienda, que considerará las operaciones como una ganancia patrimonial y les hará tributar por ellas. Esos requisitos son individuales por plataforma, explica Fernández.

La problemática

El asesor fiscal considera que "el mayor problema va a estar cuando el contribuyente tenga que demostrar si ha ganado o no dinero con la venta. Si compraste una prenda por 50 euros y la vendes por 30, no habrás ganado nada, pero tendrás que haber guardado el ticket de compra para demostrarle Hacienda cómo ha sido la operación. Si no lo tienes, Hacienda lo considerará todo una ganancia" explica.

"Si como particular vendes tus artículos por debajo del precio de compra, es decir, si no estás obteniendo ganancias, estas ventas están libres de impuestos y, por lo tanto, no tendrás que incluirlas en la declaración de la renta" señala la propia web de Wallapop. "Si, por lo contrario, has obtenido una ganancia, deberás incluir la información en tu declaración de la renta en el apartado «Ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones de otros elementos patrimoniales», a partir de la casilla 1624 de la declaración", añaden, aunque la problemática estará en lo que ha explicado el experto.

Cabe recordar que, en 2017, cuando Cristóbal Montoro estaba al frente de Hacienda ya insistió en la necesidad de que los ciudadanos declararan fiscalmente estas ventas de segunda mano. Ahora, con María Jesús Montero al frente del departamento, los deseos de Montero se han hecho realidad.

Eso sí, las ventas de objetos de segunda mano no son las únicas operaciones que estarán en el punto de mira de Hacienda en este tipo de plataformas. Las ofertas de servicios de pintores, fontaneros, conductores o todo tipo de servicios que se ofrecen en estos portales también estarán en el punto de mira de Hacienda. "Hacienda también fiscalizará este año si los profesionales, normalmente autónomos, pagan los correspondientes impuestos" apunta Fernández.

