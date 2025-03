El Gobierno riega al Sindicato de Estudiantes con más de 105.000 euros para proyectos de los que no hay ni rastro

El Sindicato de Estudiantes de Madrid está siendo tendencia últimamente en redes sociales y no precisamente por cuestiones que tienen que ver con la mejora de la educación en España sino por actos como el de impedir la conferencia de Iván Espinosa de los Monteros hace un mes en la Universidad Complutense de Madrid, o por la manifestación en favor del hiyab y de prohibir la religión católica de su líder Coral Latorre de casi 30 años.

Al margen de esto, en este artículo vamos a mostrar cómo el Sindicato de Estudiantes de Madrid ha recibido en el año 2024 más de 100.000 euros de dinero público en tres subvenciones por proyectos de los que no hay ni rastro en internet y de los que no hemos podido obtener ningún tipo de información tras semanas de búsqueda.

Como ya hemos dicho, el Sindicato de Estudiantes recibió en 2024 más de 100.000 euros de dinero público, concretamente fueron 105.609 euros en concepto de "subvención y entrega dineraria sin contraprestación", según se desprende del propio Ministerio de Hacienda. Dichas subvenciones se repartieron de la siguiente forma:

Si observamos la subvención del Instituto de la Juventud, vemos que dicha ayuda se enmarca dentro de un plan que tiene el siguiente objetivo la "concesión de subvenciones para el mantenimiento, funcionamiento y equipamiento de asociaciones juveniles, organizaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud de ámbito estatal". O dicho de otra forma, se trata de una ayuda económica destinada al mantenimiento y funcionamiento de la sede del Sindicato de Estudiantes de Madrid.

Por otro lado, la ayuda de 31.658 euros por parte del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 forma parte de una serie de subvenciones, cuyo presupuesto asciende a los 83,48 millones de euros, para la "realización de actividades de interés general consideradas de interés social". Si observamos cuál es el nombre del proyecto del Sindicato de Estudiantes, nos encontramos con que recibe el nombre de "Tu salud mental importa. BIEN-ESTAR mental para ESTAR-BIEN".

Proyectos fantasma

Sin embargo, esta es la única información que encontraremos en internet sobre dicho programa, pues ni en su página web ni en ninguna otra parte de la red se encuentra nada que pueda explicar el contenido de dicho programa o en qué consiste. Desde Libre Mercado hemos tratado de ponernos en contacto con el Sindicato de Estudiantes de Madrid por llamada telefónica, correo electrónico, WhatsApp y redes sociales, no habiendo encontrado respuesta alguna. El mismo resultado hemos obtenido tras contactar con el Ministerio de Igualdad y con el Ministerio de Derechos Sociales.

Por último, tenemos la subvención de 27.631 euros recibida por parte del Ministerio de Igualdad donde inicialmente solicitaron 123.000 euros. Dicha ayuda se encuentra encasillada en una serie de subvenciones "destinadas a programas y proyectos para la concienciación, prevención, sensibilización, investigación e innovación para la erradicación de las distintas formas de violencia contra las mujeres".

Si observamos cuál es el nombre del programa del Sindicato de Estudiantes, nos encontramos con que recibe el nombre de "El porno también es violencia contra las mujeres. Contra la violencia machista: ¡EDUCACIÓN SEXUAL!". Al igual que ocurre con el anterior programa financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, tampoco es posible encontrar información sobre este programa del Sindicato de Estudiantes en ningún lugar de internet.

Por tanto, tenemos que este sindicato ha recibido sólo en el año 2024 un total de 105.609 euros en ayudas económicas, siendo 46.320 euros únicamente para el "mantenimiento de su sede estatal", y otros casi 60.000 euros para proyectos de los que sólo conocemos sus nombres, aunque esto ya nos da una pista del contenido que pueden llegar a tener. Desconocemos si existen o no dichos proyectos y si se han llevado a cabo, lo que sí está claro es que tanta opacidad no es buena señal y que sorprende que una asociación que publicita continuamente su actividad en redes sociales no haga lo propio con estos "proyectos".