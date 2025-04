Antonio Maestre y La Sexta Xplica la toman ahora con las herencias

El pasado sábado pudimos asistir a una nueva entrega de uno de nuestros programas favoritos, como es "La Sexta Xplica", donde hablaron de diversos temas entre los que destacaron la meritocracia y las herencias. En relación a esto último, los tertulianos más a la izquierda cargaron contra las herencias al culparlas de la desigualdad e incluso de la pobreza de algunas personas. En esta ocasión vamos a centrarnos en las intervenciones de Antonio Maestre, que se estrena en esta sección de "Érase una vez un tertuliano progre", y de una "joven precaria" de nombre Leticia Vázquez.

Leticia Vázquez, que se define como "joven precaria" y quien es asidua al programa presentado por José Yelamo, dijo lo siguiente en relación a las herencias: "la gente no es pobre porque quiera, sino porque hay algunos que reciben unas herencias y hay otros que no, y en base a eso pueden estudiar o no". "No vendas la historia de 'Si puedes, quieres', porque eso depende de tus condiciones económicas, de la suerte que tengas de poder estudiar, dónde lo hagas y quién es tu familia".

Al parecer, y según esta joven, en España sólo podrían estudiar aquellas personas que reciben una herencia, mientras que para quienes no han tenido esta "suerte", la educación (entendemos superior) es algo que está lejos de sus posibilidades. Al mismo tiempo, aquellos que son pobres lo serían porque no han recibido una herencia, dando así la sensación de que el estado de pobreza es algo heredado y sobre lo que una persona no puede hacer nada al respecto. Estos dos argumentos son erróneos por varios motivos.

Para empezar, ¿desde cuando en España sólo pueden estudiar aquellos que han recibido una herencia?, ¿acaso quienes están hoy cursando una educación superior, como puede ser un grado universitario o la formación profesional, lo hacen porque han recibido una herencia? De ser así, estamos de enhorabuena, pues la inmensa mayoría de los españoles pueden estudiar lo que quieran.

Por otro lado, ¿ser pobre o rico sólo depende de haber recibido una herencia? De ser así, la inmensa mayoría de la población mundial seguiría siendo extremadamente pobre, y hoy sabemos que menos del 10% de la población mundial vive en condiciones de pobreza extrema. Si bien es cierto que recibir una herencia disminuye la posibilidad de que una persona caiga en la pobreza, como es lógico, no quiere decir que una persona que es pobre no pueda llegar a tener un nivel de vida mejor que el que tiene en la actualidad.

Sin herencias no habría incentivos ni progreso

El hecho de que existan las herencias y que unos padres puedan dejar un legado económico a sus hijos es uno de los mayores impulsores de progreso que pueden existir. Si los padres no pudieran dejar nada en herencia a sus hijos seguramente no se esforzarían tanto e irían "a lo mínimo", o se gastarían todo su patrimonio al llegar su vejez. Así pues, el que unos padres puedan legar un patrimonio a sus hijos es lo que les lleva a ahorrar, para que puedan tener una vida mejor que ellos.

En cuanto al otro tertuliano del que hemos hablado, Antonio Maestre, reconocido activista y colaborador de medios como La Sexta, este cargó contra las herencias porque "cada vez son más determinantes en el aumento de la desigualdad", como si esto fuera algo malo.

Esta obsesión que tiene una parte de la izquierda en contra de las herencias, a pesar de luego aprovecharse de ellas como hizo Irene Montero, es algo totalmente irracional. Una herencia sería mala si hubiera sido conseguida fruto de haber robado o extorsionado a otras personas, pero si esa herencia es consecuencia del trabajo y del esfuerzo de unos familiares, ¿por qué tendría que ser mala?

Pero es que al margen de todo esto, la realidad es que las herencias apenas influyen en la desigualdad de riqueza, siendo explicada esta desigualdad por la diferencia en los ingresos laborales a lo largo de toda una vida, como ya contamos en el caso de este experimento en Noruega a lo largo de 19 años.

Es más, si miramos la lista Forbes de los más ricos en España podemos ver como nos encontramos con personas como Amancio Ortega o Juan Roig, que no comenzaron con ninguna herencia millonaria. Por tanto, no es verdad que las herencias sean algo realmente decisivo a la hora de explicar la desigualdad de riqueza en una sociedad, sino que es más bien una excusa para tratar de expoliar fiscalmente más a la población.