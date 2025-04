¿Cuándo empieza la campaña de la Renta 2025? Consulta los plazos oficiales y las novedades

La Agencia Tributaria ha publicado en su página web el calendario oficial de la campaña de la Renta 2024-2025. En este artículo se detallan las fechas clave, los plazos para presentar la declaración del IRPF y las principales novedades que incluye Hacienda en este trámite anual y obligatorio.

Fechas oficiales

Este 2 de abril comenzará la campaña para presentar la Declaración de la Renta y Patrimonio de 2024 para aquellos contribuyentes que realicen la declaración a través de internet. Por otro lado, los que quieran presentar la liquidación por teléfono tendrán que esperar hasta el 6 de mayo (solicitando cita previa desde el 29 de abril al 27 de junio). Mientras que, los que opten por realizar su declaración presencialmente en una de las oficinas de Hacienda tendrán que esperar hasta el 2 de junio. Para las tres opciones el plazo se extenderá hasta el 30 de junio.

Por otro lado, desde la web de la Agencia tributaria señalan que, en caso de que el resultado de la Declaración salga con resultado a ingresar se podrá realizar el pago hasta el 25 de junio.

Novedades

En primer lugar, las personas que cobren una prestación por desempleo no tendrán que presentar la declaración del IRPF como sí estaba previsto que sucediera para esta campaña. La Agencia Tributaria ha informado mediante una nota que "la obligación universal de presentar declaración de Renta por todos los beneficiarios de prestaciones y subsidios por desempleo no se aplicará en el IRPF 2024". Desde La Agencia Tributaria señalan que esta medida tiene en cuenta que "la modificación normativa establecida por el RD-Ley 2/2024, de 21 de mayo, entró en vigor el 1 de noviembre de 2024, y, por tanto, durante los diez primeros meses del actual ejercicio fiscal no habría existido la obligación".

Por otro lado, en esta campaña, los contribuyentes que hayan obtenido rentas superiores a los 22.000 euros estarán obligados también a presentar declaración, mientras que, el límite de 15.876 euros se aplicará a aquellas rentas que procedan de dos o más pagadores.

Desde Caixabank explican que también hay novedades en las deducciones y excepciones. "Desde esta declaración de la renta se podrá reducir el 80 % de los primeros 250 euros donados a asociaciones declaradas de interés público, cuando el límite anterior estaba en 150 euros", señalan desde Caixabank. Además, "ciertas ayudas recibidas por los afectados por la DANA de 2024 estarán exentas de tributar en el IRPF".

Otra de las novedades que incluye la Declaración de este año es la obligatoriedad de declarar las ventas de artículos de particulares en plataformas como Wallapop. Aquellas personas que hayan vendido 30 productos o hayan obtenido más de 2.000 euros por estas operaciones a lo largo del año deberán declarar a Hacienda las ganancias.

Por último, la Declaración de la Renta de este año se podrá pagar por bizum y también permitirán fraccionar el pago en dos plazos. El primer plazo se realizará "en el momento de presentar la declaración (60 % del importe) y el segundo, hasta el día 5 de noviembre de 2025 incluido (40 % del importe)", según Caixabank.