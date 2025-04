La lista de aranceles que Trump aprobará (o no) "el día de la liberación"

Este miércoles es el "día de la liberación", el nombre que le ha dado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al 2 de abril, la fecha en la que pretende hacer que América vuelva a ser grande de nuevo (Make America great again) a base de imponer aranceles, lo que encarecerá el envío de productos a EEUU y provocará una subida generalizada de los precios.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha precisado cómo se aplicarán los aranceles ni ha ofrecido detalles sobre qué países se verán afectados o si la UE será considerada como un bloque. En cualquier caso, los informes sugieren que China, la UE, México, Vietnam, Taiwán, Japón, Corea del Sur, Canadá, India, Tailandia, Suiza, Malasia, Indonesia, Camboya y Sudáfrica serán los candidatos al castigo más severo.

Trump ha asegurado este lunes que será "benévolo" con los aranceles "en comparación con lo que otros países hacen", pero, a la espera de lo inevitable, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha avisado este martes de que, aunque esta confrontación comercial "no beneficia a nadie", la Unión Europea tiene fuerza para "contraatacar" y tiene un "plan sólido" frente a los aranceles: "Tiene que quedar claro: Europa no ha iniciado esta confrontación. No queremos necesariamente tomar represalias, pero tenemos un plan sólido para hacerlo si es necesario", ha señalado la líder del Ejecutivo europeo.

Aunque Trump es imprevisible y nos tiene acostumbrados a las sorpresas, esta es la lista de aranceles que muy posiblemente se aprobarán este miércoles y que se suman a los que ya se han activado: el 10% a los productos chinos, el 25% a las importaciones de México y Canadá y 25% a las importaciones de acero y aluminio.

Aranceles recíprocos

Se impondrán aranceles "recíprocos" a aquellos países que, según Washington, mantienen barreras comerciales contra los productos y servicios estadounidenses.

La lista de productos y países depende de un informe del secretario de Comercio, Howard Lutnick, en el que se detallan las barreras comerciales y fiscales —como el IVA europeo— que otras naciones imponen a los productos estadounidenses. Con base en ese análisis, Washington pretende fijar aranceles sobre bienes y servicios extranjeros en un nivel similar al que enfrentan los productos estadounidenses en esos mercados.

Automóviles

A partir de este miércoles también está previsto que entren en vigor aranceles del 25% sobre todos los automóviles importados a Estados Unidos. La Casa Blanca sostiene que los aranceles a la industria automotriz fomentarán la manufactura nacional, aunque también podrían provocar un aumento de precios para los consumidores y perjudicar a los grandes fabricantes del país, que dependen de cadenas de suministro globales.

Para intentar mitigar ese impacto, Trump ha decidido que las piezas de automóviles fabricadas en México y Canadá estarán exentas temporalmente del arancel del 25%.

Petróleo de Venezuela

Entran en vigor aranceles del 25% a los países que compren petróleo de Venezuela, ya sea de forma directa o a través de una tercera parte. El 30 de marzo EE.UU. notificó a los socios de la petrolera estatal PDVSA, entre los que está Repsol, que sus permisos de exportación de crudo desde Venezuela se han cancelado.

Otros aranceles

Está previsto que entren en vigor los aranceles a los productos de México y Canadá amparados por el T-MEC. También se espera la entrada en vigor de aranceles a las importaciones de productos agrícolas, farmacéuticos, además de a microchips y semiconductores. Podrían rondar el 25%.

El pasado 21 de febrero, el presidente de EEUU firmó una orden ejecutiva que amenaza con imponer aranceles a los países que apliquen tasas digitales a empresas estadounidenses.

Y en el apartado de amenazas no confirmadas, el pasado 13 de marzo, el presidente de EE.UU. dijo que impondrá un arancel del 200% al vino y al resto de bebidas alcohólicas procedentes de la Unión Europea (UE) en represalia por los planes de Bruselas de gravar las importaciones de whisky estadounidense.