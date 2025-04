Cómo hacer la Declaración de la Renta 2025 paso a paso: guía completa para evitar errores

Este miércoles comienza la campaña de la Renta 2025 y se extenderá hasta el 30 de junio. Según los datos de Wolters Kluwer, 7 de cada 10 borradores presentan errores por lo que es importante conocer paso a paso cómo realizar la Declaración de la Renta para evitar cometer errores y posibles sanciones.

Guía paso a paso

El primer paso es consultar los datos fiscales en la web de la Agencia Tributaria. Estos datos son el conjunto de información que Hacienda tiene de cada persona e incluye el DNI, nombre y apellidos y domicilio fiscal, entre otras cosas. Es importante revisar antes de comenzar cualquier trámite que la información de la base de datos de Hacienda es correcta.

Para consultar los datos fiscales se puede entrar en la web de la Agencia Tributaria mediante estos métodos:

Con certificado o DNI electrónico ;

; Con Cl@ve Móvil (si estás registrado en el sistema Cl@ve);

(si estás registrado en el sistema Cl@ve); Con el número de referencia del borrador/declaración de Renta 2024 ;

; Utilizando la identificación de otro país como ciudadano de la UE (eIDAS)

En caso de ser la primera vez que se accede a los servicios de la Renta del ejercicio 2024 "se mostrará una ventana para que ratifiques o modifiques, si fuese necesario, los datos de tu domicilio fiscal", como señalan desde Hacienda.

El segundo paso es aportar la información adicional acerca de la situación económica personal. Estos son los documentos que se deben aportar para la campaña de la Renta 2024-2025, según la guía de Caixabank:

Documentos sobre la situación personal : DNI, número de IBAN o las referencias catastrales de inmuebles.

: DNI, número de IBAN o las referencias catastrales de inmuebles. Documentos para deducciones autonómicas : los documentos para justificar las deducciones que se llevan a cabo dentro del marco de las comunidades autónomas.

: los documentos para justificar las deducciones que se llevan a cabo dentro del marco de las comunidades autónomas. Documentos según el tipo de renta percibida: aquí se incluyen las rentas por rendimientos de trabajo o las ganancias y pérdidas patrimoniales.

Por último, antes de hacer la Declaración se puede acceder al simulador de la Agencia Tributaria para que el contribuyente pueda consultar el resultado de su trámite de manera orientativa. El acceso al borrador de la Declaración de la Renta ya está disponible, aunque es importante recordar que realizar esta simulación no equivale a realizar la Declaración.

Errores más comunes

Según la información de Wolters Kluwer 7 de cada 10 borradores presentan errores por lo que hay que prestar atención a algunos datos para hacer correctamente la Declaración.

En primer lugar, es importante revisar los datos con los que cuenta la Agencia Tributaria sobre nosotros antes de hacer el borrador. Si los datos de los que dispone Hacienda sobre nosotros no son correctos "el contribuyente no siempre es consciente de que si acepta dicho borrador con datos incorrectos la responsabilidad será suya y no de la AEAT", según informan desde Wolters Kluwer.

Otro aspecto importante es estar al corriente de las deducciones a las que se tiene derecho para evitar pagar de más. Entre las más comunes se encuentran las deducciones por maternidad o por donativos. Sin embargo, es importante consultar por cada Comunidad Autónoma las deducciones específicas de cada región porque existen numerosos tipos de deducciones poco conocidas, como por ejemplo, la deducción del 30% del gasto relacionado con el deporte hasta un máximo de 150 euros en la Comunidad Valenciana.