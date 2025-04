Tras la cascada de aranceles anunciada por Donald Trump, Pedro Sánchez compareció este jueves para anunciar la respuesta de su gobierno, consistente en una lluvia de millones (aunque sólo la mitad de los 14.000 millones anunciados serán recursos nuevos) para apoyar a las empresas afectadas, con ayudas y líneas de crédito.

Más que la extensa comparecencia de Sánchez, que eligió la sala Tapies de Moncloa reservada para grandes ocasiones, llamó la atención la campaña que ha decidido lanzar el Ejecutivo como respuesta al ataque al libre comercio de Trump. Su eslogan será "Compra lo tuyo, defiende lo nuestro", un lema proteccionista cuando en principio el Ejecutivo quiere posicionarse en contra de la deriva contra el libre mercado del Gobierno estadounidense.

Carteles y vídeos muestran empresarios y productos españoles (aceite, ropa… ) con la leyenda "Nuestros valores no están en venta. Nuestros productos, sí". El anuncio describe a España como "un gran país" y el "motor económico de la UE", que "produce, que cultiva, que no se para y no se va a parar por muchos obstáculos que nos encontremos", en alusión a la administración estadounidense aunque sin mencionarla.

"Sabemos lo que hacemos y lo vamos a seguir haciendo: vamos a seguir vendiendo nuestro sabor, nuestra calidad (…) vamos a seguir exportando lo que hoy es España", señala en una especie de mensaje de ánimo a los empresarios ante lo que viene al que luego sigue una aparente invitación a los ciudadanos a que consuman producto español: "Compra lo tuyo, defiende lo nuestro".