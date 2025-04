Sánchez habla de cohetes económicos con una destrucción de 50.000 empresas desde 2020 y un paro real de cuatro millones

Sin empresas, no puede haber buenos datos de paro. Por mucho empleo público que se cree, que se ha creado -más de 400.000 plazas-. Pero la realidad es que el "cohete económico" que vende Pedro Sánchez ni tiene ni puede tener combustible tras haber destruido casi 50.000 empresas desde el año estrella del covid.

El número de empresas sigue claramente por debajo de momento previo al covid. En concreto, continua 49.556 sociedades por debajo de la cifra de 2020. Y eso sólo puede tener una explicación, pasados cinco años, plenamente ajena a la pandemia, como es obvio. Una explicación que, como recoge un documento interno del PP, tiene todo que ver con un "infierno fiscal" capaz de aniquilar cualquier ansia empresarial o margen de beneficio.

La comparativa del saqueo fiscal, medida en datos de recaudación tributaria, entre 2018 -el año de la llegada de Pedro Sánchez al poder- y 2024 es dantesca. Los impuestos totales han crecido en 140.000 millones de euros. El IRPF, por su parte, ha escalado hasta una recaudación de 129.408 millones en 2024, cuando se situaba en 82.859 en 2018. Traducido: sólo en concepto del principal impuesto al trabajo, la carga fiscal sobre los hombros de los españoles se ha elevado en 46.549 millones, un 56,2% más.

El tipo medio de IRPF, de hecho, ha pasado del 12,1% en 2015 al 14,4% en 2024. Las cotizaciones sociales, por su parte, se han elevado entre 2018 y 2024 en otros 50.000 millones de euros, con una escala de un 43,5%. Y sólo en los dos primeros meses (enero y febrero) de 2025, en comparación con 2024, la carga de impuestos ha subido en otros 4.000 millones, y la de las cotizaciones sociales lo ha hecho en 1.981 millones de euros.

2.580.138 desempleados

Con todo ello, los datos de paro registrado de marzo han mostrado una estadística oficial de 2.580.138 desempleados. ¿Pero son reales esas cifras? En absoluto. La recopilación que realiza el sindicato USO en base a los mismos datos oficiales pero sin maquillar nada y sin restar colectivos realmente parados muestra una fotografía de casi cuatro millones de desempleados. Y es que en el dato oficial faltan 819.000 fijos discontinuos en situación de inactividad, 379.871 con disposición laboral limitada, 14.111 personas en ERTE tampoco contabilizadas y otros 200.520 no ocupados (principalmente por estar en formación) que también se caen de los datos que exhiben Pedro Sánchez y Yolanda Díaz.

El resultado es visible. España, entre tanto cohete sin combustible y moto económica gripada, resulta que tiene la mayor tasa de paro de Europa -10,4% (Europa 5,7%)-; la mayor tasa de paro juvenil -25,5% (Europa 14,5%)-; y la mayor tasa desempleo femenino -11,6% (Europa 6,0)-.

En resumen, que vamos tan bien, que no dejamos de perder poder adquisitivo por el saqueo fiscal, los jóvenes no pueden acceder a vivienda, las empresas no dejan de irse de España y, para colmo, casi duplicamos el paro medio europeo en todas las mediciones.

Todo un cohete dispuesto a llegar al espacio.

