Afra Blanco usa el Monopoly para explicar el problema de la vivienda en España

El sábado pasado tuvimos la oportunidad de presenciar una nueva emisión del programa La Sexta Xplica, presentado por el gaditano José Yelamo, donde trataron el que fue el tema de la jornada, que no fue otro que la "huelga de alquileres" impulsada por los diversos "sindicatos de inquilinos" que existen en España, especialmente en grandes ciudades como Madrid y Barcelona.

En medio del recurrente debate sobre la vivienda, la sindicalista y activista Afra Blanco (que aparece frecuentemente en "Érase una vez un tertuliano progre") decidió explicar a su manera la situación del mercado de la vivienda en alquiler con dinero y fichas del conocido juego de mesa "Monopoly". En este vídeo que la propia Afra Blanco ha colgado en su cuenta de X (Twitter) lo podemos ver:

A ver si con un juego lo entienden.

Lo hemos titulado "¡El Monopolio! consigue tu casa, si puedes." Y es que nos dicen que acumular y especular con la vivienda es un derecho. Incluso que es justo. Y no, no lo es. #XplicaCrack pic.twitter.com/KDgiUBV2mN — Afra BR (@AfraBlanco) April 6, 2025

En esta pequeña intervención de 1:34 minutos hay tantas cosas que están equivocadas que uno no sabe bien por dónde empezar. De entrada, tratar de explicar el problema de la vivienda en España por medio de un juego parece poco serio y poco efectivo, sin embargo, parece incluso todavía peor si en la explicación que se trata de hacer se parte de una base que en nada coincide con la que realmente existe en el mercado de la vivienda en alquiler.

Según Afra Blanco, el punto de partida del mercado de la vivienda en alquiler sería algo así como un escenario donde una de las partes tiene mucho dinero y también posee una enorme cantidad de viviendas, lo que Afra denomina "empresaurios" y "fondos buitre", mientras que en la otra parte estarían los inquilinos que tendrían que dedicar la mitad de su salario a pagar el alquiler de las casas donde viven. Esta distinción entre únicamente dos agentes económicos (como si no intervinieran más agentes) y donde, para más inri, uno es "el malo" y otro es "el bueno" quedan muy bien para dar una imagen de película hollywoodiense, pero carecen de todo rigor.

Un mercado de pequeños propietarios

En primer lugar, porque el mercado de la vivienda en alquiler no está compuesto por lo que Afra Blanco y el resto de izquierdistas llaman "fondos buitre". Según un informe del Banco de España sobre el mercado de la vivienda publicado en 2024, tan sólo el 8% del total de viviendas en alquiler serían propiedad de fondos de inversión (y otras "personas jurídicas de naturaleza privada"), mientras que las viviendas arrendadas por particulares propietarios de más de 10 viviendas representarían un máximo estimado del 7% en el conjunto del parque de alquiler de mercado, lo que Afra denomina de forma despectiva "empreusario" y lo que el Ministerio de Vivienda califica como "gran tenedor de vivienda".

Por tanto, vemos que la mayoría de caseros en España no tienen un gran número de propiedades puestas en alquiler, sino más bien lo contrario. No existen datos oficiales donde se muestre qué porcentaje de viviendas en alquiler son propiedad de personas con 1 o 2 viviendas en alquiler, de personas con 3 o 4 viviendas en alquiler, etc., sin embargo, según un reciente estudio del "Observatorio del Alquiler" se estima que el 93,4% del total de caseros tienen sólo una casa en alquiler, además de su vivienda principal. Por otro lado, el número de personas que cuentan con más de dos propiedades (al margen de su vivienda habitual) representan tan sólo al 6,6%.

Por último, no sólo es que Afra Blanco presente la situación del mercado de vivienda en alquiler de forma tramposa y maniquea, sino que incluso parece dar a entender que las viviendas que poseen los "empresaurios" y los "fondos buitres" poco menos que se las habrían regalado al "empezar el juego", junto con una gran cantidad de dinero. Por no hablar del hecho evidente de que en este juego el número de viviendas en stock se mantendría siempre en estático, no pudiendo aumentar la oferta de vivienda.

En definitiva, la activista y sindicalista Afra Blanco no sólo fracasa estrepitosamente al querer hacer una comparativa entre el mercado de la vivienda en alquiler y el juego de mesa "Monopoly", sino que además lo hace presentando mal unos datos donde pretende demonizar a una de las partes, convirtiendo la clásica "lucha de clases" marxista en una lucha entre propietarios e inquilinos.