Estas son todas las ayudas reales y rebajas fiscales que Sánchez se ha negado a incorporar en el paquete antiaranceles

Pedro Sánchez envió a su ministro Cuerpo presuntamente a negociar con el PP la respuesta al plan de aranceles de Donald Trump. El Gobierno lo vendió como un paquete de 14.100 millones de euros que evitaban el golpe en las empresa españolas. La realidad era muy distinta: un plan de puro humo del que sólo 400 millones son realmente a fondo perdido. El resto son préstamos a devolver o directamente eslóganes políticos. El PP contestó con un documento de propuestas para negociar realmente la respuesta. El PSOE tardó minutos en contestar que no aceptaba ni una de las propuestas. Estas que se exponen son las ayudas reales que quería introducir el PP y se ha negado a sumar el PSOE. Entre ellas, no subir los impuestos con la inflación en plena crisis o que existan ayudas reales y sensibles a fondo perdido, no a devolver.

El PP reclamó, por ejemplo, transparencia. De los "14.100 millones de euros anunciados por el Presidente del Gobierno, se excluyen una parte significativa de las medidas" por ser a devolver, señala el partido de Núñez Feijóo. "Fondos Next Generation (5.000M€). No disponemos de ningún dato de los requerimientos y condiciones que se exigirán a los proyectos vinculados con la partida de 5.000M€ de la Adenda del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Es más de un tercio de las ayudas anunciadas", señala el documento del PP. Lo mismo dicen los populares de la "Línea ICO (1.000M€). No hay ninguna referencia a los 1.000M€ adicionales de la línea ICO, sobre la que se desconoce el tipo de operaciones que se incluirán y sus condiciones".

El PP pide sacar del plan, porque no son ayudas actuales, todas las que ya existían. Y es que se han sumado exclusivamente a efectos publicitarios. "El RD-Ley no es una respuesta realista a los aranceles: algunas medidas anunciadas ya habían sido aprobadas y otras se habían intentado aprobar hace 4 meses, durante la tramitación del RD-L 9/2024, antes de la decisión de Trump", añade el documento remitido por el PP al PSOE.

El PP critica la falta de eficacia

De otra partida, el documento señala lo siguiente: "Plan MOVES III. Es un programa de 2021 y no se ha incluido la simplificación para que los beneficiarios puedan obtener las ayudas en el momento de la compra del vehículo. Tampoco se ha considerado una línea específica para los vehículos más eficientes y de bajas emisiones de otras tecnologías (neutralidad tecnológica)". Lo mismo pasa con la presunta ayuda anunciada por el Gobierno del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIIP): "Es una línea de 2020; aun así, entendemos que hay que redefinirlos y/o ampliarlos". O con el "Fondo para la Internacionalización de la Empresa. Se amplía de 500M€ a 700M€, una medida de poco calado que sólo tiene impacto en algunos mercados emergentes que difícilmente pueden sustituir al mercado de los Estados Unidos. Esta medida también estaba prevista en el art. 3 del RD- Ley 9/2024".

La "causa de disolución de empresas -esta medida estaba incluida en el art. 5 del RD-o "las condiciones de las medidas aprobadas" también permanecen en una extraña nebulosa. "De las medidas coyunturales que son necesarias, no tenemos apenas información: Línea de avales ICO (5.000M€). No se recogen las condiciones de los avales ni se contempla ninguna bonificación a los tipos de interés de los préstamos concedidos por las entidades financieras.

Seguros CESCE: Cobertura por cuenta del Estado de 2.000M€. Se quiere ampliar el techo de cobertura por cuenta del Estado de CESCE en 6.000M€, pasando de los 9.000M€ actuales a 15.000M€, sin justificación alguna (solo se justifica hasta los 11.000M€), y sin especificar si se espera una mayor siniestralidad" explica el documento del PP. Por todo ello se le había solicitado al Gobierno lo siguiente: "Incorporar a las CCAA en la reasignación de Fondos Next Generation, para asegurar que las ayudas lleguen verdaderamente al tejido productivo. Rediseñar el Plan MOVES, en 2 líneas:

Mejorando su diseño y los procedimientos para que mejore su eficacia.

y los procedimientos para que mejore su eficacia. Habilitando una línea de vehículos eficientes de cualquier tecnología que garantice la neutralidad tecnológica".

También "detallar las condiciones tanto de los avales (5.000M€) como de los créditos ICO (1.000M€), garantizando que los tipos de interés estén bonificados para las empresas afectadas", de forma que se convertían en ayudas directas a fondo perdido.

También pidió el PP "retirar las medidas que no tienen una relación directa con la situación de los aranceles en los Estados Unidos". E "incluir en el Real Decreto-Ley una disposición para que el Gobierno acuda trimestralmente al Congreso de los Diputados a efectos de rendir cuentas sobre el paquete de medidas completo que finalmente se apruebe".

La respuesta de Sánchez a las medidas

Igualmente se le pidió al Gobierno "un Plan de Competitividad Industrial"; "medidas para abaratar el precio de la electricidad"; "ampliar la vida útil de las nucleares"; "eliminar el Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica", un plan de inversión "en infraestructuras hidráulicas para garantizar la competitividad de la industria agroalimentaria"; "una revisión de la política fiscal" para bajar la carga tributaria; "desbloquear la Ley de Fiscalidad Agraria, con un impacto de 700M€" en ayuda al sector.

También "reducir las cotizaciones sociales en los sectores afectados"; "permitir la libre amortización de los activos fijos durante los próximos 3 años para las empresas afectadas"; "ajustar el IRPF a la inflación, para recuperar renta disponible"; introducir "incentivos fiscales para las empresas de cara a promover el I+D+i, la generación de inversiones y el impulso a la internacionalización"; "complementar los préstamos con un fondo específico a disposición de las empresas afectadas, que se financie con los aranceles que se quedan en España" -de forma que buena parte de las devoluciones no se tendrían que abonar porque se pagarían con los propios aranceles-.

Asimismo, "incluir una dotación adicional de recursos, humanos y de promoción exterior, con campañas publicitarias que incentiven la demanda exterior de nuestros productos y compensen el efecto de la subida de precios por los aranceles"; un "plan de refuerzo de las políticas aduaneras y vigilancia de mercado, para garantizar que nuestros productores no compiten en desventaja con respecto a los productores de otros países"; "acelerar los trabajos de simplificación administrativa y eliminación de trabas burocráticas"; y , por último "presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2025".

Pues bien, a todo ello, la respuesta de Pedro Sánchez ha sido la misma: "No".

