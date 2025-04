La Ley Smoot-Hawley, el fatal error de 1930 que desencadenó el populismo arancelario

El presidente Donald Trump ha dado un nuevo paso en la guerra comercial que vienen librando los Estados Unidos y China, pero ha extendido las medidas proteccionistas al resto de la economía global. Con el nuevo paquete arancelario anunciado el 1 de abril de 2025, la Casa Blanca lanza una ofensiva proteccionista sin precedentes en tiempos modernos que, peor aún, está basada en una comprensión esencialmente errónea del intercambio internacional y sostenida en base a una visión caduca de los déficits comerciales.

El problema de las medidas que ha anunciado Trump no es solo su efecto económico, sino la incomprensión profunda de lo que significa el comercio en un mundo abierto. Así lo denuncia "Europa ante el populismo", el nuevo informe que el Instituto Juan de Mariana (IJM) ha dedicado a esta cuestión.

No es la primera vez que Trump deja ver sus prejuicios. En el libro "Fear", de Bob Woodward, relata cómo el expresidente llegó a escribir en los márgenes de un discurso que "el comercio es malo" ("trade is bad"). Una idea tan simplista como peligrosa. Durante su primer mandato, Trump apostó por figuras abiertamente proteccionistas como Peter Navarro, aunque intentó equilibrar la balanza con integrantes más liberales como Larry Kudlow. Ahora, en esta segunda etapa, Trump inaugura su presidencia con los aranceles por bandera, subiendo los gravámenes sobre bienes importados hasta el 104 % el caso de China.

El impacto no se ha hecho esperar y, como explica el documento del IJM, "los mercados han reaccionado con caídas históricas, siendo el desplome del S&P 500 el cuarto más intenso desde 1980. Solo lo superan el crash de 1987, la crisis de 2008 y la debacle del covid-19".

A esto se suma "un repunte sin precedentes en los índices de incertidumbre económica (línea naranja) y comercial (línea azul), con niveles no vistos desde la pandemia", tal y como refleja el siguiente gráfico.

Pero, en opinión del IJM, "el problema de fondo no es solo la reacción del mercado o el repunte de la incertidumbre, que son solamente las consecuencias, sino el diagnóstico equivocado que guía estas decisiones. Trump asume que un déficit comercial es una señal de debilidad, cuando en realidad puede ser síntoma de fortaleza. Las economías prósperas importan más porque consumen más, invierten más y, muchas veces, sirven de refugio a los capitales globales. Estados Unidos ha mantenido déficits comerciales durante casi toda su historia moderna... y también ha sido líder en innovación, inversión y crecimiento".

Así, "el comercio exterior representa una parte modesta del PIB estadounidense —solo el 26 % en 2019— frente al 78 % de México o el 79 % de Alemania. Pretender aplicar políticas propias de economías pequeñas y abiertas a la primera potencia mundial es un error de concepto. Como recuerda la llamada Paradoja de Triffin, el hecho de que el dólar sea la principal moneda de reserva mundial obliga a Estados Unidos a mantener déficits externos para proveer liquidez global".

Los errores de la primera presidencia de Trump

El IJM apunta que "la historia reciente demuestra que el proteccionismo es una mala receta. En su primer mandato, los aranceles al acero y al aluminio dispararon los costes para los sectores que los consumen. Según el Peterson Institute, por cada empleo creado en la siderurgia, se destruyeron más de 16 en industrias dependientes del metal. En total, las familias estadounidenses pagaron 830 dólares más al año por culpa de las políticas comerciales de Trump, de acuerdo con un estudio del NBER. Y todo ello no contribuyó a reducir el déficit comercial, que se mantuvo más o menos estable".

El nuevo plan arancelario de Trump no es mejor: "determinar los gravámenes en función del déficit bilateral con otros países es tan arbitrario y chapucero como ineficaz. Ignora los servicios, pasa por alto la inversión, y olvida que el comercio se rige por cadenas globales de valor, no por balances contables aislados. Además, omite cualquier análisis técnico sobre barreras reales —subsidios, cuotas, normas— y lanza tarifas sin respaldo jurídico ni económico. Es una forma de proteccionismo a martillazos".

El fatal error de 1930

Este tipo de decisiones recuerda peligrosamente a la Ley Smoot-Hawley de 1930, el gran error que aceleró la Gran Depresión. Esta decisión adoptada por Estados Unidos elevó significativamente los aranceles sobre más de 20.000 productos importados, con aumentos que en promedio superaron el 40%. Su objetivo era "proteger" a los agricultores y fabricantes estadounidenses de la competencia extranjera durante la Gran Depresión, pero tuvo el efecto contrario: desató una guerra comercial global, ya que numerosos países respondieron con represalias arancelarias. Esto provocó una contracción del comercio internacional, agravando la crisis económica mundial y contribuyendo al colapso aún mayor del sistema financiero internacional.

Según el IJM, "por aquel entonces, el alza arancelaria hundió el comercio global, las bolsas colapsaron y la recaudación fiscal que se pretendía incrementar se desplomó". El siguiente gráfico muestra cómo se despeñó el comercio a nivel mundial entre 1929 y 1933, pasando de 5.300 a 1.800 millones de dólares de la época.

El libro de Arthur Laffer, "Los impuestos tienen consecuencias", apunta en la misma dirección y, repasando lo ocurrido en los años 30, relaciona la evolución de la bolsa con la subida de aranceles.

El IJM considera, no obstante, que "si bien la Unión Europea debe tomar nota, la mejor respuesta a este despropósito no es devolver el golpe con nuevos aranceles, sino demostrar liderazgo y articular una apuesta clara por la apertura. Así, el Instituto Juan de Mariana considera que completar el mercado único tendría un impacto económico diez veces mayor que el golpe arancelario de Trump. Apostar por la libertad económica no es solo una cuestión de principios, sino también una estrategia de prosperidad".