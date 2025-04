¿Está el mundo al borde de una crisis financiera internacional?

Donald Trump continúa metiendo incertidumbre en el mundo con su errática política arancelaria. Decía en Twitter nuestro compañero Manuel Llamas que Trump hace lo de siempre: alternar el palo y la zanahoria. Sin embargo lo que no sabemos muy bien es qué busca o persigue con ello, porque, de momento, ninguno de sus objetivos se ha cumplido.

Parece que se nos ha olvidado, pero aquel que había llegado a la Casa Blanca para acabar en 24 horas con la guerra en Ucrania, no sólo no ha conseguido el alto el fuego, sino que ha ofendido al invadido, con una entrevista bravucona y vergonzosa en la sede del Gobierno americano contra Zelenski, y ha logrado envalentonar al gigante Ruso, llenando de parabienes a Putin. De momento, no hay Paz. Eso sí, ha abandonado a sus socios de siempre.

En este contexto, Wall Street sufrió de nuevo fuertes pérdidas: el Nasdaq cayó un 4,3%; el S&P 500, el 3,46%; y el Dow Jones, el 2,50%. Del mismo modo, las tensiones comerciales provocan caídas del 4% en el Nikkei japonés. Por su parte, las bolsas europeas cerraron ayer la sesión con subidas en torno al 4%.

Asimismo, en el mercado de divisas, el dólar ha caído a mínimos de los últimos tres años, mientras que el euro se dispara hasta los 1,13 dólares y las divisas asiáticas se siguen debilitando. Con todo, el precio del oro alcanza nuevos máximos históricos, rozando los 3.230 dólares la onza.

