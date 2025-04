Desastre laboral: uno de cada tres trabajadores en España está sobrecualificado

Este martes hemos conocido a través de la Oficina Estadística de la Unión Europea, más conocida como Eurostat, que el porcentaje de empleo de la Unión Europea alcanza al 75,8% de la población de entre 20 y 64 años, de media. Esta cifra representa a alrededor de 197,6 millones de personas y es la proporción más alta registrada desde el inicio de la serie temporal en 2009. En el caso de España, nuestro país está por debajo de esta tasa de ocupación, con sólo un 71,4% de la población de entre 20 y 64 años que está trabajando, por debajo de los datos vistos en países como Francia (75,1%), Alemania (81,3%) o Países Bajos (83,5%).

Sin embargo, estos no son los datos más preocupantes en cuanto al empleo en España, ya que Eurostat nos muestra que España en 2024 fue el país europeo con mayor número de personas sobrecualificadas para el trabajo que desempeñaban, con el 35% del total, cuando la media en la Unión Europea oscila el 21,3%. En este artículo vamos a analizar estas cifras.

En primer lugar, tenemos que el 71,4% de la población en España de entre 20 y 64 años está trabajando, una cifra inferior a la media europea (75,8%). Si observamos qué porcentaje de personas están trabajando en función de los estudios que tienen, vemos que el 61,4% de las personas que tienen un nivel de estudios inferiores está trabajando en España, por el 58,7% de la Unión Europea. Mientras que el 66,9% de aquellos que tienen un nivel de estudios medio están empleadas en España, en la Unión Europea llega al 74,9%. Por último, aquellos que tienen un nivel de estudios más alto son los que mayor tasa de empleo tienen, con el 82,4% en España (por el 86,5% de la Unión Europea).

Uno de cada tres trabajadores están sobrecualificados

Por otro lado, en lo que respecta a la sobrecualificación tenemos que el 35% de los ocupados en España de entre 20 y 64 años lo están en empleos que requieren una cualificación inferior a la que ellos tienen, de manera que uno de cada tres trabajadores tiene mayor formación de la que pide el puesto de trabajo en el que están empleados. Como es lógico, esto no es una buena noticia, porque implica que aquellas personas que están sobrecualificadas para el empleo en el que trabajan no han logrado encontrar un puesto de trabajo para aquello de lo que han estudiado.

Para profundizar más en esta cuestión, nos vamos a servir de los siguientes datos sobre tasa de empleo en función de los estudios universitarios cursados, que el ingeniero industrial y divulgador económico Jon González ha publicado en su cuenta de X (Twitter):

Estáis de suerte. JonGPT tiene los datos Porcentaje de titulados en cada grado universitario que, 4 años después de terminarlo, están empleados en un empleo que SI requiere titulación universitaria (dentro de los que no están en el paro, claro) https://t.co/W13Hd38maD pic.twitter.com/YZKxs7t588 — Jon González (@Jongonzlz) April 15, 2025

Tal y como muestra Jon, el porcentaje de titulados en cada grado universitario que (cuatro años después de terminarlo) están empleados en un trabajo que sí requiere titulación universitaria varía enormemente en función de la carrera elegida. Así pues, podemos encontrarnos con que prácticamente la totalidad de los graduados en "Medicina", "Enfermería" u "Odontología" encuentran una salida laboral acorde a su cualificación, mientras que la media de titulados universitarios que encuentran un empleo que requiere titulación en España oscila entre el 60% y 65%. En la parte más baja de esta clasificación nos encontramos con "Criminología", "Turismo" o "Gestión y administración pública", con una tasa de empleo acorde a la cualificación inferior al 20%.

Estos datos ponen en clara evidencia un problema que la economía española lleva arrastrando desde hace años, y no es otro que los estudios superiores universitarios no se adecuan correctamente al mercado laboral, ya que la oferta de trabajadores para unas determinadas ramas no se adecua a la demanda real que hay de ellos, haciendo que estos finalmente tengan que optar por empleos que tengan una mayor demanda pero que no requieran ninguna cualificación. Si la economía española quiere mejorar en productividad y en calidad, una de las soluciones pasan por adecuar la oferta laboral a la demanda laboral.