El paro real sube en 2025: 16.000 nuevos desempleados en el primer trimestre en contra de la propaganda de Sánchez

Pedro Sánchez y Yolanda Díaz no han dejado de afirmar que España va como "un cohete", "una moto" o incluso que nuestra economía avanza al mayor ritmo de la UE. Lo cierto es que los datos del primer trimestre de 2025 reflejan una realidad muy distinta. Quitado el maquillaje estadística impuesto por Yolanda Díaz, la realidad es que caso 16.000 personas más han saltado al desempleo y confirman una conjunto total de personas sin trabajo de casi 4 millones de personas.

El último informe del sindicato USO destaca que "si del total de personas que se inscriben en el SEPE demandando empleo, restamos aquellas que están ocupadas, podemos obtener el total de personas registradas y que no están trabajando", Se trata de personas que no tienen una ocupación, están desempleadas o simplemente están paradas. USO explica este sencillo cálculo para mostrar la obscenidad del maquillaje estadístico del Gobierno. Y es que Yolanda Díaz y Pedro Sánchez está publicitado unas cifras de paro que no incluyen ni a los fijos discontinuos inactivos, ni a los que están en formación, ni a los inscritos en ERTES ni a muchos otros que, realmente, no tienen trabajo pese a buscarlo activamente.

"Al finalizar marzo estas personas [las realmente paradas] ascendieron a 3.943.287, lo que supone un incremento de 15.941 personas con respecto a diciembre y de 1.363.149 respecto al dato de parados registrados de marzo", concluyó USO. Traducido: el número de parados ha crecido en el primer trimestre. Y se encuentra nada menos que a 1,36 millones de desempleados de la cifra oficial que difunde el Gobierno.

Lo más llamativo es que, incluso tomando los datos oficiales, el paro ha crecido en ese periodo. Es más, lo ha hecho en 19.420 personas. Eso sí, lo hace desde los 2.560.718 hasta los 2.580.139 desempleados.

Fijos discontinuos

USO estima que en estos momentos, sólo en el colectivo no contabilizado oficialmente de fijos discontinuos inactivos hay un total de 768.647 parados reales. Y eso es así, pese a que tenido momentos aún peores: en diciembre de 2024, por ejemplo, ese colectivo de personas llegó hasta los 812.665 parados efectivos.

El sindicato carga contra la falta de una estadística oficial fiable: "Por qué se sigue manteniendo una metodología que no aporta la claridad y transparencia necesarias para conocer la realidad y poner los medios y remedios para mejorar el alto paro que padecemos", se pregunta USO. "La diferencia entre estos dos datos, paro registrado y paro real, o entre ocupados y no parados, nos debería llevar a definir claramente las situaciones de los demandantes de empleo, especialmente la de aquellos que no están ocupados o están inactivos", exige el sindicato.

"En definitiva, que el paro registrado empiece a coincidir con el paro real y, lo que es más importante, se pongan los medios para dejar ser los campeones de Europa en esta materia". Porque, más allá del debate de la manipulación estadística, incluso con los datos oficiales, España es líder europeo en paro total, femenino y juvenil.

