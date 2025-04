Los datos que enfrían el optimismo del FMI sobre la economía española

Dice el FMI que las bravuconadas arancelarias de Donald Trump no sólo cuestionan las reglas vigentes para el comercio mundial, sino que implica el comienzo de una nueva era económica. Una era económica cuyos efectos no conoceremos hasta que se concrete finalmente una escalada proteccionista mundial, después de que termine la pausa de 90 días para negociar.

Lo más llamativo de las previsiones del FMI es que anuncian una caída de medio punto en el crecimiento mundial respecto a sus previsiones de hace tres meses. Sin embargo, esta realidad no afectará a España. ¿Por qué? Dice el FMI que España volverá a ser la economía que más crezca en 2025 gracias a una menor exposición al comercio con EEUU. ¿Qué hay de cierto en estas informaciones?

Si atendemos a las exportaciones que hace España a EEUU hablamos de cerca de 20.000 millones de euros, un 1,1% del PIB. ¿Esto está exento de impacto? Lo cierto es que ya lo está teniendo.

Otro problema es el del gasto público, que infla nuestras cifras y que no esconde uno de los grandes problemas de nuestra economía, que lo que no crece, sino que decrece, es la renta per cápita real. El poder adquisitivo en términos reales.

Del mismo modo, en Con Ánimo de Lucro hemos querido echar un vistazo al Vaticano. No obstante, lo hacemos con especial interés con respecto a cómo funciona la economía de un Estado tan microscópico y particular como el Vaticano.

