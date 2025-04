El asalto del Gobierno al presupuesto público: contratos a dedo y adjudicación de miles de millones a empresas

Publican hoy varios medios que el Gobierno ha multiplicado por tres las adjudicaciones a dedo por los contratos de Defensa. Unas adjudicaciones que ya superan los 6.000 millones de euros anuales. Se trata de una de las conclusiones del último informe Anual de Supervisión elaborado por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, un órgano independiente adscrito a la Subsecretaría de Hacienda.

Un informe que recoge una auditoría de la Intervención General de la Administración del Estado en la que se asegura que la contratación en Defensa "no se ajusta a lo prescrito en la normativa". Es decir, que el Gobierno en este caso se ha saltado la norma. Y es que en el 94,7% de los expedientes no se ha publicado la justificación del contrato de forma negociada sin publicidad en la Plataforma de Contratación del Estado, tal y como se establece en la legislación. Es decir, que el Gobierno ya hoy en día decide qué se hace con los presupuestos de Defensa a su antojo. ¡Qué no sucederá cuando tenga que aumentar estas partidas!

De hecho, en el día de hoy conocíamos gracias a algún medio, como Artículo 14, que el Gobierno había firmado un acuerdo con una empresa israelí para la provisión de munición en contra del acuerdo que mantiene en coalición con Sumar y que, precisamente, esta empresa es una de las inversiones que tiene Indra. No obstante, pocas horas el Gobierno decidía rescindir este contrato.

A todo ello debemos sumarla que de momento el 80% de los fondos europeos han ido a parar al sector público con un nivel de opacidad que ya denunció la eurodiputada alemana Monika Hohlmeier cuando vino a España a auditar los fondos y denunció que no sabía dónde estaba el dinero que Europa estaba drenando a España.

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.