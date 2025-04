Yolanda Díaz anuncia que aprobará la semana que viene la reducción de jornada

Yolanda Díaz ha anunciado que la semana que viene sacará adelante su medida estrella en esta legislatura: forzar a las empresas a reducir la jornada laboral de su plantilla pagándoles el mismo sueldo.

La ministra de Trabajo ha asegurado este jueves que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral, "la política más difícil" que ahora "va a tocar defender".

Durante su intervención en la clausura del Congreso de CCOO Industria que se celebra en Toledo, la líder de Sumar ha asegurado que se trata de "la medida que más desea el conjunto de los españoles, voten a quien voten".

El pasado mes de febrero, el Gobierno aprobó el Anteproyecto de Ley para cambiar el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, y que ya, este año, la legislación impida a los empleados trabajar más de 37,5 horas a la semana en lugar de las 40 horas actuales.

Como venimos publicando el Libre Mercado, la última idea de Díaz afectará, sobre todo, a las pequeñas empresas, que son las que más dificultades tienen para sumir aumentos forzosos de sus costes. Según Yolanda Díaz, la reducción de la jornada laboral "aumentará la productividad", los "salarios" y "reducirá el absentismo", pero no ha aportado ningún dato que lo avale.

Tras la aprobación por parte del Ejecutivo, ha pedido ahora "convertir lo que es de sentido común en la calle en sentido común en el Parlamento" para convencer a todos los grupos políticos. "No va a ser fácil, vamos a tener que dejarnos la piel con inteligencia, con argumentos", ha subrayado. Por tanto, a pesar de la euforia, hay que tener en cuenta que su plan tiene que ser convalidado en el Congreso de los Diputados, por lo que el Gobierno se podría encontrar con otro rechazo de Junts, lo que supondría un nuevo varapalo político al Gobierno de Sánchez.

Con todo, ha celebrado que el martes se aprueba "definitivamente" este proyecto de ley, por lo que ha pedido a los sindicalistas presentes en la sala que ahora recorran el país "de arriba a abajo" para hacer didáctica de la propuesta. "Vamos con las herramientas clave para ganar esta batalla", ha dicho.

Tal y como ha afirmado, se ha conseguido un acuerdo de diálogo social con los sindicatos tras once meses "de haber intentado hasta la extenuación todo lo posible para el acuerdo con la patronal".

"Yo he hecho lo que me habéis pedido. En enero empezamos una negociación. En febrero, los sindicatos y la patronal pidieron intentarlo de manera bilateral. Me retiré de la negociación. En mayo, los sindicatos me dijeron que lo que estaba haciendo la patronal era marear la perdiz y desde mayo hasta diciembre hemos hecho lo que teníamos que hacer, alcanzar un acuerdo de diálogo social", ha enfatizado.

Lo primero es la reducción de la jornada, pero lo siguiente, compañeros y compañeras, es eliminar la precariedad que queda en España", ha dicho, poniendo el punto de mira en el siguiente paso, "el Estatuto del Becario".