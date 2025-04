Un agricultor se suicida cada dos días en Francia y el 50% sufre depresión

La imposición de la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo , impulsado por la Unión Europea de Ursula Von der Leyen, está teniendo consecuencias devastadoras en el campo europeo. Más allá del discurso de "sostenibilidad", el coste humano de estas políticas es ya innegable: en Francia, un agricultor se suicida cada dos días, según un informe de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA). Según el estudio, el 20% de los agricultores ha tenido pensamientos suicidas, mientras que cerca del 50% muestra síntomas de depresión. Y es que, el 93% de las explotaciones agrícolas en la UE son familiares, lo que agrava la presión financiera y emocional sobre una misma familia.

El estudio revela una creciente -y silenciosa- angustia psicológica entre agricultores y trabajadores del campo, provocada por la durísima presión normativa verde, la inestabilidad económica y unas condiciones laborales cada vez más indignas. Lejos de ayudar a paliar estos problemas, Bruselas cada año añade una marcha más al motor imponiendo más y más burocracia y restricciones que impiden que los trabajadores del campo puedan realizar en buenas condiciones su actividad . En una cosa no se equivoca la UE y es que reconoce que el sector agrícola es uno de los más castigados por la ansiedad, el agotamiento, la depresión y el suicidio. Esto se debe en gran medida a los impuestos severos y leyes verdes de la UE que llevan a los agricultores a la desesperación.

Este informe no solo demuestra la cruda situación que viven la mayoría de trabajadores del campo, también muestra la inacción de Bruselas, que no solo no ofrece soluciones reales, si no que continúa ahogando con el Pacto Verde a los agricultores.

Ecologismo radical de la UE

Más del 48% de los agricultores supera las 48 horas de trabajo semanales, en un entorno marcado por el aislamiento, la falta de descanso y la ausencia total de servicios de salud mental en zonas rurales. El informe señala, además, que los efectos del "cambio climático" y la transformación forzosa del modelo agrícola —digitalización, agricultura ecológica, nuevas normativas climáticas— no vienen acompañados de ayudas reales, formación o inversión. Todo lo contrario: el campo está cada vez más endeudado y regulado, mientras que los márgenes de beneficio se reducen y los costes aumentan.

La mal llamada "transición ecológica" se ha convertido en una trampa mortal para miles de explotaciones familiares. Y es que, En vez de apoyar a quienes producen los alimentos de Europa, la UE los castiga con más impuestos, exigencias técnicas y controles asfixiantes.

Mientras tanto, las recomendaciones de Bruselas en este informe suenan a burla: crear líneas de ayuda, hacer campañas de concienciación y fomentar redes de apoyo. Parece que la UE tiene la teoría clara pero no la práctica… La hipocresía climática y el ecologismo radical de la UE se está llevando por delante la vida de muchos trabajadores del campo. Y el campo europeo, lejos de florecer con el Pacto Verde y la Agenda 2030, se está muriendo entre papeles, sanciones, impuestos y suicidios silenciados. El campo del Viejo Continente no puede más.