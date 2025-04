La construcción industrializada marca su punto de inflexión en Rebuild 2025, que ha reunido 28.739 profesionales

Rebuild 2025, la mayor feria de construcción industrializada de Europa, ha cerrado las puertas de una edición histórica en la que se han puesto las bases para iniciar la ola de industrialización que se vivirá en los países europeos de forma definitiva en los próximos años. Por sus pabellones han pasado 28.739 profesionales, que han conocido las innovaciones y tendencias del sector que han dado a conocer las 634 firmas expositoras y 707 expertos internacionales que se han citado en el evento. Igualmente, el encuentro ha dejado un impacto económico de más de 67 millones de euros.

La octava edición de Rebuild ha sido testigo del anuncio del esperado Perte de la Industrialización de la Vivienda, por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que supondrá una inversión pública de 1.300 millones de euros en 10 años con el objetivo de impulsar la industrialización y dar respuesta a la emergencia habitacional del país. Así, según el jefe del Ejecutivo, se "situará a España a la vanguardia en la industrialización de la edificación" y "se construirá más y mejor vivienda, más rápido y a precios más asequibles".

Con la aplicación del Perte, que pone el acento en la colaboración público-privada, se construirán una media de 15.000 viviendas industrializadas al año llegando a las 20.000 anuales dentro de 10 años. Asimismo, en el marco del proyecto se establecerá la nueva Ciudad de Industrialización de la Construcción en la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Valencia.

La industrialización como vía para solucionar los desafíos sociales, climáticos y del sector actuales ha sido, del mismo modo, el eje vertebrador del Congreso de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0, el foro de referencia de la industria que tiene lugar en el contexto de Rebuild. En sus auditorios se han reunido líderes como Manel Rodríguez, Socio y CEO de Grupo Salas, quien ha incidido en el potencial del modelo off site para modernizar la oferta residencial afirmando que "lo que hoy nos hace hablar de industrialización es la necesidad, ya que no hay otra forma posible de actualizar el parque edificado".

Por su parte, Jose Manuel Villanueva, Co-CEO de 011h, ha señalado que "el reto es industrializar sin estandarizar estéticamente, y para eso necesitamos digitalización." Siguiendo con esta línea, Miguel Ángel Santos, Director de Negocio Residencial en Molins, ha explicado que "prefabricar no es industrializar. La industrialización es una solución que va de la mano de la digitalización, todos los agentes implicados tienen que poder trabajar a la vez en un proyecto y esto requiere una estandarización para dotar al promotor y cliente final de una solución que le satisfaga".

Rebuild 2025 también ha albergado una cumbre de los altos representantes de una decena de comunidades autónomas, que han utilizado este altavoz para poner en valor las posibilidades de la cooperación entre la administración y la parte privada. En el caso de Octavio López, consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, ha asegurado que "en Aragón hay 47.000 jóvenes que no pueden emanciparse, por tanto, no es tiempo de análisis, sino de que los gestores enfrentemos ya este problema. En nuestra comunidad estamos siendo referentes de implementación del parque público de vivienda, por ejemplo, hemos desarrollado un plan específico para los municipios pequeños. Pero sin la colaboración público-privada este proceso no se podría abordar".

Begoña Alfaro, vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, nombrada Región Innovadora Europea 2025, ha declarado que "el reto que tenemos por delante no va ligado a un problema de vivienda, sino de asequibilidad, tenemos que ampliar el parque de viviendas dignas y asequibles. Por ejemplo, nosotros hemos aprobado la declaración de zona de mercado tensionado en 21 municipios (que afectará al 70% de la población navarra), eso ayudará a frenar la escalada de precios".

Punto de encuentro

El hub de conocimiento en el que se ha convertido Rebuild ha sido el escenario que han elegido grandes espadas de la edificación para poner en común su punto de vista sobre el futuro del sector. Uno de ellos ha sido Dominique Perrault, quien diseñó la villa olímpica de los Juegos de París 2024, que ha confirmado durante su paso por la feria que "estamos trabajando en la ampliación de la Caja Mágica, en Madrid, para adaptarla al nuevo contexto urbanístico. Además, será un proyecto totalmente industrializado, de hecho, lo vamos a embellecer con industrialización".

Igualmente, Stefano Boeri, conocido por sus proyectos de arquitectura verde como el Bosco Verticale en Milán, ha asegurado en el encuentro que "la arquitectura debe hacer un esfuerzo para integrar la naturaleza, no para dominarla. El Bosco Verticale es una forma de conectar las personas con los árboles, el aire limpio y el paisaje, en el corazón de una ciudad".

Carlo Ratti, arquitecto y comisario de la 19ª Exposición Internacional de Arquitectura de La Biennale di Venezia –que ha firmado en Rebuild 2025 con el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el manifiesto que define la arquitectura en la era actual del cambio climático– también ha protagonizado una de las ponencias más esperadas. En ella, ha hablado de la relevancia que tiene la tecnología en sus proyectos, por ejemplo, en su próxima iniciativa en el Duomo de Milán, donde se montará un jardín que representa las cuatro estaciones y que tiene un microclima que cambiará con cada estación.

Una propuesta que responde a su compromiso para "mitigar el calentamiento de las ciudades, un problema que también sufre Madrid en verano, así como otras ciudades de Italia, y nosotros lo hacemos con la introducción de los árboles". Ratti ha reiterado su objetivo en "utilizar la naturaleza para protegerse de la climatología y de los fenómenos extremos como la DANA en Valencia. En la próxima Biennale analizaremos este aspecto con toda la inteligencia disponible de las diferentes disciplinas implicadas, donde se expondrán 280 proyectos de la mano de más de 750 participantes", ha matizado.